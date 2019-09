Trond Giske: - Dramatisk for Arbeiderpartiet

Trond Giske mener det er et stort paradoks at Arbeiderpartiet gjør et historisk dårlig valg samtidig som landet har en historisk upopulær regjering.

TRONDHEIM (Nettavisen): Det sier Trond Giske til Nettavisen få minutter etter at han sammen med trondheimsordfører Rita Ottervik fikk opplest de nedslående resultatene av årets forhåndsstemmer.

- Vi gleder oss over at Rita ser ut til å fortsette, men vi er veldig bekymret over det nasjonale resultatet. Dette er veldig langt unna ambisjonen Arbeiderpartiet har om å være et stort styringsparti. Vi bør ha resultat langt opp på 30-tallet og helst på 40-tallet.

- Hvordan vil du oppsummere de tallene du nettopp har sett?

- Jeg mener det er dramatisk, sier Giske etter å ha tenkt seg litt om, før han legger til:

- Vi gjorde et veldig dårlig valg i 2001, det var også dramatisk Men da hadde vi tatt over regjeringsmakt midt i en periode og hatt mange vanskelige saker. Nå har vi sittet i opposisjon i seks år. Høyre og Frp-regjeringen er historisk upopulær, og likevel får vi et historisk dårlig valg. Det viser at vi ikke har lyktes.



- Hva tror du årsaken er?

- Det skal vi ta en grundig evaluering på. Både her og i landet forøvrig.

Partiets fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik er langt på vei enig med Giske.

- Det at vi går ned så kraftig på landsbasis er et sterkt signal om at vi ikke har klart å holde den koalisjonen som vi tradisjonelt har hatt. Og det er dramatisk.

Sandvik mener fraværet av et nasjonalt løft er ekstra ille for Arbeiderpartiet i Trøndelag.

- I Trøndelag taper vi til venstresiden i byen og til Senterpartiet utenfor byen. Og det er det som gjør at vi blør i to ender når det heller ikke er noe nasjonalt løft

Heller ikke Sandvik kan gi et godt svar på at Arbeiderpartiet gjør et katastrofevalg etter seks år i opposisjon.

- Det er et godt spørsmål jeg tror vi skal evaluere grundig etter valget.