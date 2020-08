Trond Giske ble symbolet på en ukultur etter et dramatisk døgn i Trøndelag Ap

Filmen om Trond Giske bør hete «Atter en varsler».

En enstemmig valgkomité og et stort flertall av lokallagene i Trøndelag Arbeiderparti ønsket å legge historien bak seg, og innstilte Trond Giske som ny fylkesleder.

Giske hadde støtte av AUF, fremsto med massiv støtte og tillit fra sin egen hjemmebane. «Trond Giske er allmektig i Trøndelag», er ordene hans nåværende motstander Sandra Skillingsås bruker i avisintervjuer.

Les også Trond Giske har bunnsolid støtte og tillit fra sine egne på hjemmebane i Trøndelag

Det som framstod som allmektighet og massiv støtte, ser i dag ut som en ruinhaug. Det begynte med et debattinnlegg på Trønderdebatt, fortsatte med et opprop fra 92 Ap-politikere og kulminerte med at flere profilerte AUF'ere protesterte mot Giskes kandidatur.

Les mer: Jeg burde sagt fra da jeg var 17. Og 20. Og 23. Men jeg sier ifra nå.

Les mer: Ap-opprop: - Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet

Når AUF ombestemte seg, snudde også valgkomitéen, trakk innstillingen og lanserer en annen toppkandidat. Trond Giske har til nå svart på angrepene i en lengre post på Facebook, og fått flere tusen likes og kommentarer - de fleste støttende, men ikke alle.

I dag, to dager før årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti, har jeg blitt orientert om at det er levert et varsel mot meg... Publisert av Trond Giske Torsdag 27. august 2020

Hvor mye nytt som egentlig har kommet frem kan diskuteres, og de konkrete episodene der Trond Giske personlig er nevnt, er minst seks år gamle.

Men samlet beskriver de nye utspillene en kultur i Trøndelag Arbeiderparti preget av alkohol og en seksualisert omgangsform der unge AUF-jenter ble advart mot mannlige politikere i baren. På valgkampkontoret var det en samtaleform tildels preget av griseprat i et grenseland mellom humor og seksuell trakassering.

Rettferdig eller ei - Giske blir av motstanderne betegnet som et symptom på et kulturproblem det ennå ikke er ryddet opp i, og som en kandidat som er for splittende til å samle fylkespartiet.

Dermed sprakk enstemmigheten og støtten i løpet av et døgn.

Kulturen i Trøndelag Arbeiderparti var neppe unik. Flere partier har hatt kritikkverdige episoder i en festkultur der unge (ofte kvinnelige) politikere drikker alkohol med eldre partikolleger på nachspill på hotellrom etter partiarrangementer.

Giske-saken gir et interessant bilde av hvor fort stemningen kan snu i politikken. Flere som stod bak den enstemmige støtten til Trond Giske, reagerer nå offentlig mot en partikultur med uønsket seksuell oppmerksomhet fra mannlige politikere rettet mot unge kvinner.

Trond Giske avviser å ha drevet med seksuell trakassering, men hans problem er at både loven og partiets interne retningslinjer utelukkende bryr seg om hva motparten opplevde - ikke hva som var intensjonen med handlingene.

Det er også et åpent spørsmål om det er Giske handlinger - eller at han ble oppfattet som et symptom på et mer generelt kulturproblem - som ble avgjørende.

PS! Hva mener du? Er Trond Giske ferdig i norsk politikk, eller vil han komme tilbake etterhvert? Og hva mener du om den siste saken? Skriv et leserbrev!