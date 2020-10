Trond Giske hyllet Jan Bøhler timer før sjokket

Trond Giske sendte en varm støttehilsen til Jan Bøhler bare timer før han meldte overgangen til Senterpartiet.

Torsdag er det én nyhet som har slått ned som lyn i det politiske Norge: Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet.

Bøhler har i lengre tid markert seg som en litt annerledes politiker. Han selv har bestemt seg for å trekke sitt kandidatur til stortingslisten for Arbeiderpartiet etter det han kalte anonyme kilder og ryktespredning.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skriver Bøhler på Facebook.

Men kun timer før partibyttet fikk han en varm hyllest av den tidligere nestlederen Trond Giske.

I et innlegg på Facebook la Giske ut bilder av han sammen med Bøhler, med teksten:

– Jeg vil varmt anbefale boken Østkantfolk av mine gode venn og kollega Jan Bøhler. Inspirerende for alle som mener politikere bør være nær folks hverdag. I Ap blander vi oss selvsagt ikke i andre fylkers valg... (smiletegn) men for Østkantfolk i hele landet hadde det vært bra med Jan i Aps stortingsgruppe også neste periode, skriver Giske.

Flere i Arbeiderpartiet har reagerte med svært kraftig etter nyheten om partibyttet.

– For en jævla selvopptatt sviker, skriver Ap-politiker Andreas Halse i Oslo på Twitter.

Nettavisen har ikke umiddelbart fått svar fra Trond Giske.

Klokken 11.00 skal Senterpartiet holde pressekonferanse om partibyttet. Du kan følge den her.