Trond Giske tordnet mot økte bompenger

Ap-veteranen kastet seg inn i bompengedebatten i Arendalsuka.

– Nok er nok. Jeg synes det har gått for langt med bompenger, sa Ap-politiker Trond Giske da spørsmålet ble brakt på banen under en debatt om skatter og avgifter under Arendalsuka, skriver nettstedet Fri Fagbevegelse.

Finansminister Siv Jensen meldte onsdag morgen at regjeringen er nær enighet om bompengetemaet.









Støtter byvekstavtaler

Samtidig som han kritisk, støtter Giske byvekstavtalene, som alle baserer finansieringen på bompengeavgifter.

– Bompenger fungerer på en viktig måte der du vil begrense trafikken, samtidig som du kan bygge sykkelveier og utvikle kollektivtrafikken. Der hvor du har et alternativ er det fornuftig. Men når det settes opp bommer på veier hvor det ikke er noe stort behov for å begrense biltrafikken, blir det helt feil. Da blir det samfunnsøkonomisk tap. Veier bygges for at de skal brukes og være til nytte, sier Trond Giske til FriFagbevegelse.

I debatten møtte Giske blant annet finanspolitikeren fra Fremskrittspartiet, Helge Andre Njåstad.

– Hadde vi fått bestemme alene hadde vi dekket bompengene over oljefondet eller gjennom statsbudsjettet. Hadde vi bestemt alene hadde vi gjort det slik, sier Helge Andre Njåstad.

- Kunne økt skatten i stedet

Giske påpekte at bompengeinnkrevingen har økt kraftig under den sittende regjeringen.

– Det er nok ikke så lett å fjerne bompengene med et pennestrøk. Frp sitter i sin andre regjeringsperiode og nå har bompengene økt til 13 milliarder kroner. Regjeringen kunne for eksempel hvis de ønsket det, gjøre som de gjorde med NRK-lisensen: overført bompengeregningene til skatteseddelen. Der tok man fem og en halv milliard kroner og førte over på skatteseddelen. Hadde regjeringen gjort det samme med bompengene, hadde man kvittet seg med halvparten, sier Giske.

Som partileder Støre brakte Giske fram veiprising som et alternativ.

– Arbeiderpartiet har heller ikke fasiten. Men vi har jo tatt til orde for å utrede en form for veiprising. Det må jo være fornuftig hvis man mener at bompengene har gått for langt og hvis man mener at fellesskapet skal bidra på en bedre måte, sier Giske, ifølge Fri Fagbevegelse.