Trondheim kommune legger ned helsetilbud for eldre: – Det er så trist, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

Hundrevis av eldre har fått reise til Spania for å få bedre helse. Nå blir tilbudet deres nedlagt. Men kommunen må likevel punge ut 50 millioner kroner for tomme plasser.

«Dette er Vistamar. Et lite stykke Trondheim kommune ved Middelhavets kyst».

Slik innleder Trondheim kommune presentasjonen av rehabiliteringstilbudet som ligger på Costa Blanca på den spanske kysten. I området bor det allerede mange nordmenn.

Tilbudet har eksistert siden 2009, og bakgrunnen var opprinnelig å tilby et alternativt tilbud for sykehjem i Trondheim. Det ble vanskelig, og tilbudet ble omgjort til et helsefremmende opphold.

Populært tilbud

Lenge har tilbudet vært populært, og utenom feriesesongen har over 80 prosent av kommunens 20 plasser vært i bruk.

Bare i løpet av 2018 var det 194 opphold ved Vistamar-tilbudet. En av dem var Ingjerd Sørmo (64). Hun har besøkt Vistamar 11 ganger, og er veldig lei seg for hva som skjer med tilbudet.

Ingjerd Sørmo (64) har vært hos Vistamar 11 ganger, og har fått et helt annet liv av det. Hun er trist over at tilbudet nå legges ned. Foto: Privat

– Det er kjempetrist for meg. Jeg var veldig lei meg da jeg så de skulle legge ned. Jeg har hatt veldig godt utbytte, både fysisk og psykisk, sier Sørmo til Nettavisen.

Hun har hofteproblemer, og hadde håp om å unngå en komplisert og omfattende operasjon ved å reise ned til Vistamar. Men nå er håpet hennes ute.

– Jeg har klart meg veldig bra med en til to besøk i året og fått individuell fysioterapi og gruppetrening. De har ikke noe tilbud til meg i Trondheim, sier hun.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg vet ikke hva jeg skal finne på. Men jeg må vel kanskje prøve å leie meg noe i Albir (by like ved, journ. anm.) Der får jeg iallfall klimaet, selv om det ikke er noe tilbud med rehabilitering, gruppetrening og så videre.

Hun vil spesielt takke alle de ansatte hun hadde med å gjøre, for hun mener de har gjort en fremragende innsats.

– De har jo heller ikke noe penger til å bygge opp noe tilbud i Trondheim nå, når de kaster 50 millioner kroner rett ut vinduet, sier Sørmo.

Ifølge Trondheim kommunes egen utredning av tilbudet, har det blitt gjort inngående helseundersøkelser av brukerne av tilbudet ved Vistamar.

Over seks måneder viste testene at: «Brukerne har effekt av opphold på fysisk funksjon (ganghastighet, benstyrke og balanse). I tillegg gir brukerne gode tilbakemeldinger, og de ansatte skrytes opp i skyene.

I et møte i formannskapet, det nest høyeste organet i Trondheim kommune, ble rådmannen bombardert med spørsmål rundt nedleggelsen.

– Hull i hodet

Gruppeleder Ingrid Skjøtskift i Høyre mener nedleggelsen er «hull i hodet».

HULL I HODET: Gruppeleder for Høyre, Ingrid Skjøtskift, mener det er hull i hodet å bruke nærmere 50 millioner kroner de neste årene på tomme plasser i Spania. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

– Det vil koste minst 50 millioner kroner å legge ned Vistamar, uten at man får noen som helst helsetjenester tilbake. For disse 50 millionene blir det ikke gjennomført ett eneste rehabiliteringsopphold. Det er elendig ledelse og sløseri med skattepengene våre, sier Skjøtskift til Nettavisen.

Hun har forsøkt å få det politiske flertallet i Trondheim til å snu, men til ingen nytte.

– Et rehabiliteringsopphold på Vistamar gjør det mulig for mange å bo litt lengre hjemme og klare seg litt lenger selv. Uten et slikt tilbud blir de tidligere avhengig av heldøgns omsorg, mener Skjøtskift.

Det som gjør nedleggelsen så dyr, er at Trondheim kommune ikke eier hverken tomten eller bygget til Vistamar-tilbudet. De har en husleiekontrakt som fortsetter å løpe helt frem til 2029 til minst 4,6 millioner kroner i året.

I tillegg er det andre kontrakter om både drift og vedlikehold som kommunen ikke slipper unna. Det er også engangskostnader for å si opp de ansatte.

Vil ikke svare selv

ORDFØRER: Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) vil ikke svare Nettavisen, og henviser til leder i Helse- og eldrekomiteen, Sissel Trønsdal (Ap). Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ordfører Rita Ottervik (Ap) besvarte ikke Nettavisens henvendelse om hvorfor kommunen legger ned tilbudet. Hun henviser heller til leder i Helse- og eldrekomiteen, Sissel Trønsdal (Ap).

Ap-politikeren mener det er feil å hevde det blir 50 millioner kroner som brukes på tomme plasser. Hun mener summen er nærmere 40 millioner.

– Det er langt ifra gitt at vi må ut med denne summen uansett - ettersom kommunedirektøren nå er i ulike dialoger og forhandlinger for å finne en løsning, sier Trønsdal til Nettavisen.

AP: Sissel Trønsdal er leder i Helse- og eldreutvalget i Trondheim. Foto: Trondheim Arbeiderparti

– Men hvorfor blir det nedlagt?

– Midlene som hittil har vært brukt på et forholdsvis lite antall av kommunens innbyggere i Spania vil nå nå et langt større antall personer få et like godt tilbud beliggende i trondheim når vi åpner nye Olavsgården mstringshus og Nidarvoll Rehabiliteringssenter, sier Trønsdal.

– Bare tull

Solveig Fredriksen, enhetsleder ved Vistamar i Spania har sammen med de andre ansatte har prøvd å informere politikerne de siste månedene, men til ingen nytte. Hun mener det ikke er mulig å erstatte tilbudet med noe i Trondheim.

– Rehabiliteringstilbudet vil ikke være tilsvarende i Trondheim. For her nede kan folk gå, være ute, være i fysisk aktivitet og være sosiale. Klimaet er noe helt annet her i Spania, sier Fredriksen til Nettavisen.

Hun mener metoden deres har vært god, og har ført til solide resultater for de som har vært innom Vistamar.

VISTAMAR: Alle ansatte ved Vistamar mister jobben 1. juni 2020. Foto: Vistamar Rehabiliteringssenter

– Når du kommer hit blir du tatt imot av et team, og du må ha et formål med oppholdet. Deretter legger vi en plan for oppholdet. Så blir det individuell trening, samtaler, mye varmebasseng og vi kan til og med bruke sjøen på sommeren. Den spanske kommunen har tilrettelagt for at rullestolbrukere kan bade i sjøen, sier hun.

Fredriksen mener det er feil når politikerne sier få brukte tilbudet, for hun mener det hang sammen med prisnivået - som politikerne bestemte.

– Politikerne doblet prisene i 2018, og flere trakk søknaden. Men det økte mye etter politikerne kuttet prisene igjen fra 1. mai 2019, sier hun.

Nå vil både hun og tre andre norske ansatte ved senteret være arbeidsledige. I tillegg er det et tjuetalls spanske ansatte som må se seg om etter annet å drive med.

– Folk er profesjonelle. Men det er selvsagt en krevende situasjon. Vi må gjøre det beste ut av det, og gjøre en best mulig jobb for alle som skal ha behandling frem til det blir nedlagt 1. juni i år. Det er veldig trist.

Flere politikere i Trondheim har henvist til Solgården som et alternativ. Men det er ikke et rehabiliteringstilbud, men et ferietilbud folk kan betale av egen lomme.

Fredriksen har lite sans for at politikerne har sammenlignet tilbudet med Solgården.

– Det er bare tull. Solgården er et fantastisk sted, men det er et feriested. Vi er et senter med 24 timers helsetilbud. Når politikerne sier sånn, er det som å sparke bena under ansatte her nede, sier hun.