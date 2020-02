Trondheim kommune: Nå blir det forbudt å bygge for små parkeringsplasser

Frem til nå har det vært fritt frem å bygge og selge for små parkeringsplasser i Trondheim. Det blir det nå slutt på.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – Alle er enige om at parkeringsplassene er for små, men ingen har hatt myndighet til å gjøre noe med det. Frem til nå har det vært opp til utbygger å definere om en parkeringsplassen er bygget i henhold til krav. Det blir det nå slutt på.

Det sier Høyres bystyremedlem Niklas Haugrønning til Nettavisen. Torsdag vedtar bystyret etter alle solemerker hans forslag om å stramme inn kommunens krav til utbyggere som bygger boliger med tilhørende parkeringsanlegg.

Måtte saksøke utbygger

Som Nettavisen dokumenterte i høst, er det nemlig ikke gitt at du får en skikkelig parkeringsplass når du legger flere millioner kroner på bordet for en splitter ny leilighet.

Se video av parkeringsanlegget øverst i saken.

IKKE LANG NOK: Øystein Knutsen måler parkeringsplassen i Ranheimsfjæra til å være fire meter, mens Teslaen som står parkert er nærmere fem meter lang. Til venstre Eivind Bratteland. Foto: Stein Nervik

Den gang snakket vi med boligeiere i Ranheimsfjæra som hadde saksøkt utbygger for å få erstatning for de ubrukelige parkeringsplassene. Det var eneste mulighet de hadde. Med det lokale regelverket i hånd, kunne nemlig utbygger hevde at parkeringsplassene var fullt brukbare.

Det er dette nå blir en slutt på:

Pensjonistpartiet: Ikke nok

– Tiden hvor utbyggerne kan bygge for små parkeringsplasser og slippe unna med det, vil nå være forbi, sier Haugrønning.

I alle fall nesten.

Video - én parkeringsplass i Ranheimsfjæra er så liten at beboeren ikke kan bruke den:



Standarden bystyret mest sannsynlig legger seg på, er den Statens vegvesen opererer med. Den er flere tiår gammel. Og siden den gang er bilene blitt både lengre og bredere.

Derfor er ikke Haugrønnings forslag godt nok, mener Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen.

TAR KAMPEN: Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen mener boligkjøpere i Trondheim har krav på funksjonelle parkeringsplasser når de kjøper nye boliger i byen. Det har ikke vært tilfelle i Ranheimsfjæra som kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Stein Nervik

Han har sittet i Trondheim bystyre siden slutten av 1980-tallet og har merket at trange parkeringsanlegg har blitt problematisk for flere og flere som kjøper nye boliger.

Noe var bedre før

– Alt var selvfølgelig ikke bedre før, men da jeg ble valgt inn i bystyret første gang ble det i alle fall laget parkeringsplasser hvor folk enkelt kunne parkere bilene, sukker han oppgitt.

– Dette var ikke et problem for noen år siden, men de siste årene har jeg brukt veldig mye tid på ubrukelige parkeringsplasser, legger han til.

Han mener derfor bystyret må ta kraftigere i når saken behandles torsdag.

–Trondheim kommune har vært feige overfor utbyggerne i mange år. Det forslaget som ligger på bordet nå, er en forbedring fra dagens praksis. Men det holder ikke å følge en standard med minstemål. Det må også stilles krav om funksjonalitet, sier Nilsen som mener det særlig er eldre og småbarnsforeldre har problemer i trange anlegg.

Føler seg lurt

– Begge grupper trenger ekstra plass til barneseter, stokk eller andre hjelpemidler. Jeg har snakket med mange eldre som føler seg lurt. Her har de solgt eneboligen for å flytte inn på ett plan med bil i kjelleren. Og så oppdager de at den nye boligen faktisk gir dem større problemer enn huset de tross alt var godt vant med.

EKSTRA POLSTRING: Eieren av denne bilen har sett seg nødt til å beskytte bilen mens den står parkert i den trange parkeringskjelleren. Foto: Stein Nervik

Han mener også at bystyret ikke kan nøye seg med å stramme inn kravene for fremtidige anlegg, og viser blant annet til at det i høst ble inngått et forlik mellom utbygger og beboerne i Ranheimsfjæra.

– Ja, de fikk noen kroner i erstatning. Men parkeringsplassene er like ubrukelige.

– Hva vil du gjøre med det?



–Kommunen bør pålegge utbygger å merke om slik at plassene blir store nok.

–Da blir det færre parkeringsplasser. Hva skal de uten parkeringsplass gjøre?



– Utbygger må ordne ekstra parkeringsplasser andre steder. I Ranheimsfjæra kan det gjøres ved å kjøpe plasser i det nye parkeringsanlegget som bygges ved idrettsanlegget rett over gata.