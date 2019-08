Trondheim: Studentene kan velge og vrake i boliger

Studentene i Trondheim trenger ikke bruke sommerdagene til å jakte bolig. En drøy uke før studiestart er det først og fremst utleierne som stresser.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Det nasjonale målet er at samskipnadene skal ha boliger til 20 prosent av studentene. I Trondheim har vi nådd 15 prosent. Det er ikke godt nok, sier Nina Salvesen.

Hun er nyvalgt leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og mener det fortsatt er mye som bør gjøres før studentene i Trondheim har et godt nok boligtilbud.

Og skal det bli så godt som Salvesen ønsker, mener hun det er nødvendig at samskipnaden når målet om 20 prosent dekning.

- 6.000 kroner er for dyrt

- Samskipnadene er flinke til å vedlikeholde boligmassen sin, og bidrar med det å sette standarden på studentboligene. Boliger gjennom samskipnaden er alltid trygt for studentene og du unngår problematikk med hyblifisering. Flere studentboliger smitter over på det private markedet og gjør det bedre for både studenter og andre leietakere, sier Salvesen.

- Hvordan er prisnivået?

- Snittprisen ligger vel på rundt 6.000 kroner nær campus og sentrum. Det er for dyrt. Prisnivået er også et viktig argument for å bygge flere studentboliger, sier Salvesen.

Verre for noen år siden

For noen år siden var situasjonen i Trondheim sånn Salvesen ikke vil ha den. Det var utleiers marked, boligene hadde mildt sagt varierende standard og prisene var høye. Det var ikke uvanlig med lange køer på visningene i ukene før studiestart.

En drøy uke før høstens studiestart, er situasjonen en helt annen.

På hybel.no er det fredag ettermiddag 419 boliger til leie i Trondheim. 411 av dem har en månedsleie under 8.000 kroner. På finn.no var det samme ettermiddag 609 utleigeboliger tilgjengelig.

- For noen år siden var det utleiers marked, nå er det leiers marked. Det er flere boliger til leie, prisene har ikke gått veldig mye opp og standarden er hevet, sier daglig leder Solveig Moan hos Utleiemegleren i Trondheim.

Solveig Moan, daglig leder utleiemegleren i Trondheim Foto: Pressefoto

Ukene før studiestart er en av to høysesonger hos dem.

Vil bo sentralt

- Vi er inne i en periode hvor mange ønsker seg bolig, men veldig mange ordnet dette allerede i vår, sier Moan.

- Hva er studentene mest interessert i?

- Leier du ut en bolig med bra standard og sentral beliggenhet, får du leid ut raskt. Er standarden dårlig og beliggenheten tar det ofte lang tid. For noen år siden ble ofte studentene henvist ut av sentrum og til leiligheter med dårlig standard. Det er et marked i balanse nå, sier Moan.

Nettavisen har snakket med flere utleiere som søker leietakere. Ingen vil stå frem, men de fleste er enig i at det i dag er mer tidkrevende og krever mer å få leid ut enn for noen år siden.

2.000 på venteliste

Også hos Studentsamskipnaden i Trondheim er det relativt rolig rett før studiestart. Så å si alle av samskipnadens 5.081 boliger er leid ut.

Drøyt 2.000 av de 10.000 som har søkt om bolig, står fortsatt på venteliste. Men det er helt normalt, forteller Cathrine Kristiansen, fagansvarlig for bolig hos Sit, til Nettavisen.

- Veldig mange har takket nei til bolig gjennom sommeren, noe som er helt normalt. Vi vet også at mange vil flytte igjen i løpet av høsten. Dermed blir det boliger tilgjengelig igjen. Det er bare å smøre seg med tålmodighet.