Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) har 63,2 prosent fravær: – Jeg gleder meg til en ny periode

Trondheimsordførerens fravær fra formannskapet på 63,2 prosent kalles «hårreisende». Selv oppgir hun å være frisk og gleder seg til en ny periode.

I 16 år har Rita Ottervik (Ap) styrt trønderhovedstaden gjennom oppturer og nedturer. I 2013 ble hun den lengsittende ordføreren i byen noensinne. Til valgdagen 9. september ber hun om fire nye år i sjefsstolen.

Nettavisen har gjennomgått samtlige møteprotokoller fra bystyret i valgperioden 2015-2019. Den viser at ordføreren har et langt høyere fravær fra obligatoriske møter enn det sammenlignbare ordførere har.

Kommuneloven er streng når det gjelder fravær fra folkevalgte organer som bystyre og formannskap. Ifølge loven «plikter [den som er valgt] å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig grunn».

Ifølge Trondheim kommunes reglement for forfall til politiske møter, er gyldig forfall kun i tilfeller av «sykdom, velferd, bortreist eller presserende arbeid.»

63,2 prosent fravær

Formannskapet er det høyeste organet foruten bystyret i Trondheim, og ledes av ordføreren. I 2019 har det vært 19 formannskapsmøter. Ordfører Rita Ottervik har enten vært helt eller delvis borte fra 12 av møtene. Det utgjør en fraværsprosent på 63,2 prosent.

VEKKER REAKSJONER: Ap-ordfører Rita Otterviks fravær blir kalt «hårreisende» av andre bystyremedlemmer. Foto: Stein Nervik

I Nettavisens gjennomgang av protokollene er det regelmessig at ordføreren er tilstede en kort periode av møtet. I flere tilfeller har ordføreren vært tilstede på møtet ved start kl. 17.00, og meldt forfall fra og med kl. 18.30. Møtet er som oftest ferdig først sent på kvelden, eksempelvis kl. 22.00.

Ottervik mener imidlertid Nettavisens gjennomgang ikke stemmer, fordi hun har deltatt på møtene, om enn bare en kort periode.

– Fraværet ligger ikke på det nivået som Nettavisen forsøker å skape inntrykk av. Jeg legger stor vekt på å være tilstede i Bystyrets møter og i Formannskapsmøter, bygningsråd og fellesnemd, sier Ottervik til Nettavisen.

Fasiten finner vi i protokollene fra møtene, som ligger helt åpent.

For formannskapet er det i 2019 kun ett tilfelle av at Ottervik hadde delvis forfall. Med andre ord ville fraværsprosenten vært 57,9 prosent om vi kun tok med tilfeller hvor ordføreren var borte under hele møtet.

Over flere år

I 2018 og 2019 er det totalt gjennomført 49 formannskapsmøter, et møte som er ledet av ordføreren. Av de har Ottervik vært helt borte fra 23 møter. Selv om man ikke tar med møter hvor ordføreren kun var tilstede en kort tid, er fortsatt fraværsprosenten på 46,9 prosent.

Det er imidlertid ikke bare formannskapsmøtene hvor ordføreren er mye borte. I bystyremøtene, det øverste organet i kommunen, har hun også en høy fraværsprosent.

Nederst i saken kan du se oversikt over hele fraværet til ordfører Rita Ottervik.

Bystyre: Forfall på en av fire møter

I valgperioden 2015-2019 har det vært avholdt 45 bystyremøter i Trondheim. Ottervik har hatt forfall på 12 av møtene. Det gir en forfallsprosent på 26,7 prosent.

På syv av møtene hadde Ottervik delvis forfall. I de fleste slike tilfellene forlot ordføreren møtet etter halvannen time.

– Er du skikket til å ta nok en periode etter 12 år i ordførerperioden, når fraværet er såpass høyt?

– Jeg er frisk og gleder meg til en ny periode, sier Ottervik til Nettavisen.

Ottervik mener det høye fraværet kommer i stor grad av offisielle oppgaver som ordfører.

– Det er mange offisielle oppdrag og representasjonsoppgaver hvor ordførerens tilstedeværelse er ønsket. I mai i år hadde jeg for eksempel tre forfall fordi jeg hadde gleden av å ha Kongen og Kronprinsen på besøk i byen, sier hun.

VIKTIG MØTE: Da ordfører i Trondheim Rita Ottervik skulle ta imot Hans Kongelige Høyhet Kronprins Håkon ble det tre forfallsdager. Foto: Ane Tolnes Haugdal

Nettavisen tok dermed en gjennomgang av fraværet for ordførerne i sammenlignbare kommuner. Ettersom Oslo og Bergen har parlamentarisk styremodell, en modell mer lik regjeringen, måtte Trondheim sammenlignes med Stavanger kommune.

Trondheim har omtrent 182.000 innbyggere, mens Stavanger har omtrent 130.000.

Christine Sagen Helgø er ordfører i Stavanger kommune. I formannskapet for 2019 har hun hatt fravær i 10 prosent av møtene, mot Otterviks 63,2 prosent.

Nabokommunen: Null fravær

I nabokommunen Stjørdal har Ivar Vigdenes (Sp) vært ordfører siden 2013. Også her har ordføreren et mye lavere fravær, nærmeste bestemt null fravær i hele 2019 på samtlige formannskap- og bystyremøter.

NABO-ORDFØRER: Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) er heller ikke fremmed for et offisielt møte, men holder et lavt fravær fra obligatoriske møter som kommunestyre og formannskapsmøter. Her ved omvisning på Heimevernets garnison på Værnes sammen med statsminister Erna Solberg (t.h.) Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

– Helt siden formannskapslovene av 1837 og fram til grunnlovsfestingen av det kommunale selvstyret så har formannskaps- og kommune/bystyremøtene representert selve institusjonaliseringen av lokaldemokratiet vårt, sier nabo-ordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Den rødgrønne naboen sier til Nettavisen at han mener slike møter er selve «bærebjelken» i det tilitsvervet han har fått.

– Jeg har som ordfører definert oppmøte i disse organene som selve bærebjælken i det tillitsvervet som jeg har fått, sier han til Nettavisen.

Ottervik: – Jeg prioriterer politiske møter

Ottervik mener på sin side at hun prioriterer møtene høyt, på tross av det høye fraværet.

– Mener ordføreren det er viktig å være tilstede på møter?

– Jeg mener det er svært viktig å være tilstede på og prioriterer politiske møter. De gangene man likevel må melde forfall på grunn av offisielle oppdrag har jeg som regel deltatt i forberedende møter.

Forberedende møter er for eksempel møter mellom koalisjonspartnerne som styrer kommunen for å bli enige om vedtak.

Faglig pub

Den 24. april kl. 19.30 organiserte ordføreren «Faglig pub» sammen med LO-veteranen Roar Aas. Dagen etterpå hadde ordføreren forfall fra møtet.

FAGLIG PUB: Rita Ottervik deltok på faglig pub organisert med fagbevegelsen dagen før hun meldte sykdomsfravær til bystyremøte. Foto: Skjermbilde

– Er det viktigere å delta på pubkvelder enn å delta i bystyremøter?

– «Faglig pub» var et politisk arrangement hvor jeg deltok i en samtale. Jeg kan forsikre om at jeg drakk kun vann og kjørte hjem etterpå, svarer Ottervik.

Se oversikt over hele fraværet nederst i saken.

– Hårreisende

Bystyremedlem i Trondheim og stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Sivert Bjørnstad (Frp) reagerer sterkt på fraværet til ordføreren.

– Fraværet er hårreisende høyt. Jeg visste at Ottervik hadde høyt fravær, men at hun melder forfall på langt over halvparten av formannskapsmøtene så langt i år er rett og slett veldig overraskende, men også svært skuffende naturligvis, sier Bjørnstad.

REAGERER: Stortingsrepresentant fra Trondheim Sivert Bjørnstad (Frp) er overrasket over Otterviks fravær, og kaller det «hårreisende». Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Han stiller spørsmålstegn ved ordførerens prioriteringer.

– Jeg setter store spørsmålstegn ved ordførerens prioriteringer det siste året. At hun prioriterer pubbesøk med LO kvelden før et bystyremøte hun har meldt forfall til, på grunn av sykdom, vitner om manglende rolleforståelse, sier han.

Bjørnstad sier Otterviks svar viser en arrogant holdning.

– Når Ottervik sier at fremstillingen er feil og at hun har deltatt på små deler av møtene, vitner det om arrogante holdninger. Kommunale ansatte som hjelpepleiere kan heller ikke jobbe halve vakter, og hevde det ikke er fravær, sier Bjørnstad.

Nettavisen tok på ny kontakt med ordfører Rita Ottervik (Ap) om påstandene fra andre politikere. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, opplyser hennes politiske rådgiver Anne Sophie Hunstad.

