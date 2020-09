Truer med å lamme hele Norge: Kan ta alle bussjåfører ut i streik

Busstreiken som har rammet Oslo og Viken kan true hele landet i løpet av noen dager. Allerede er 4.500 nye sjåfører tatt ut i streik.

Saken oppdateres!

- Avstanden er så stor at vi er på to forskjellige planeter. Vi mener vi har et rimelig krav og forlanger kun den lønna arbeidsgiver har sagt de skal gi oss. Vi har nemlig en avtale fra 2007, og mener vi bør bli tilgodesett med det de har lovet at vi skal ha. Det er ikke et vanskelig eller urimelig krav, føler vi, sier Per Ole Melgård til Nettavisen.

Han er bransjerådsleder for bussjåfører i Fellesforbundet, samt faglig sekretær i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, og er tydelig på hva neste steg i streikesaken er.

- Det er å få arbeidsgiverne på banen og prøve å få dem med på en avtale som gjør at vi kan nærme oss de målene vi er enige om at vi skal ha, forteller Melgård.

Kan ramme hele landet

Mandag formiddag ble det klart at streiken trappes opp med 4500 nye bussjåfører førstkommende lørdag. Det informerer Fellesforbundet om i en pressemelding.

Fra arbeidstidens start lørdag morgen blir bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tatt ut i streik. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut.

Allerede er 3.800 sjåfører i Oslo og Viken tatt ut i streik, men ifølge bransjerådslederen kan det antallet endre seg drastisk.

- Det vil komme ytterligere streikeuttak ganske fort i løpet av denne uka. 12.000 er det antallet fagforeningene har, så da snakker vi potensielt alle, sier Melgård.

- Opp til arbeidsgiver

Han sier bussjåførene er villige til å strekke seg helt fram til de får gjennomslag for de kravene de har satt.

- Så får det bli litt opp til arbeidsgiverne hvor fort de vil komme oss i møte. Om de kommer raskt på banen, er tilbake bak rattet så fort som mulig. Det er det vi ønsker, understreker Melgård.

Siden bussjåførene gikk ut i streik søndag morgen, mener Melgård responsen har vært utelukkende positiv.

- Folk ser det urimelig i at vi bli lovet noe som ikke blir holdt. Hvis jeg lover ungene mine 100 kroner og gir dem 90, og sier det er på linje med 100 kroner, forstår de at det er galt, sier bransjerådslederen.

Fire forbund forhandler sammen om bussjåførenes tariffavtale. Yrkestrafikkforbundet tar ut 2.147 sjåfører i andre uttak.

Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet tar til sammen ut 2.421 sjåfører, noe som gir et andreuttak på 4.568 bussjåfører.