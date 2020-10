Truer med massesøksmål mot Tesla

En rekke misfornøyde Tesla-eiere har forent krefter.

Over 100 nederlandske Tesla-sjåfører skal ha bestemt seg for å sammen gå rettens vei mot elbil-giganten. Årsaken skal være at de mener Tesla ikke holder hva de lover når de hevder å være service-orienterte, og at bilene så å si skal være vedlikeholdsfrie, skriver avisen NL Times.

En rekke nederlandske medier har omtalt saken den siste uken, blant andre Business Insider Nederland og teknologi-nettstedet Techzle.com.

Ifølge sistnevnte er det 119 sjåfører som vil være med søksmålet.

Les også: Høyre vil ha kutt i elbilfordelene

De misfornøyde sjåførene skal ha samlet seg gjennom nyopprettede «Stichting Tesla Claim», som kan oversettes til «Stifelsen Tesla-krav».

På deres nettside har sjåførene ramset opp en rekke klager på Tesla, som skal inkludere klager på dører som ikke åpner og lukker seg som de skal, dårlig belysning, redusert kraft og dårligere rekkevidde enn lovet.

Videre skal det være vanskelig for misfornøyde Tesla-eiere å få hjelp hos Teslas kundeservice.

Det er ikke klart hvilken sum stiftelsen saksøker bil-giganten for.

- Forhandlinger har ikke vist seg fruktbare så langt, skal en talsperson for stiftelsen ha sagt, ifølge Business Insider.

Les også: Norge sponser elbileiere med 19,2 milliarder kroner: – Det er ikke dem som har lite penger som kjøper Tesla

Les også: Ny undersøkelse: Derfor dropper nordmenn å kjøpe elbil