Trump: – Neste G7-møte trolig i Miami

- Neste års G7-møte kan bli holdt i Miami, sier Donald Trump. USA overtar formannskapet i gruppen etter Frankrike.

På den siste dagen av G7-toppmøtet i Biarritz, sa USAs president at Miami kan bli møtested neste gang lederne for verdens sju viktigste økonomier møtes. Formannskapet i gruppen går på rundgang, og etter Frankrike er det USAs tur. Dermed blir Trump vert for det neste møtet.

Presidenten sier Miami både har god infrastruktur og enkel tilgang til en internasjonal flyplass.

Tysk blod i årene

For øvrig eier Trump som kjent feriestedet Mar-a-Lago en drøy times kjøretur nord for Miami. Han besøker stedet ofte, og Mar-a-Lago har blant enkelte fått tilnavnet Det hvite hus i sør. Trump har tidligere inviterte flere verdensleder til et opphold.

På tampen av møtet i Biarritz sa også Trump at han regner med å besøke Tyskland i nær fremtid.

- Jeg har tysk blod i årene. Jeg kommer til å dra dit. Vi kommer til å komme dit snart, til Tyskland, sa Trump i forbindelse med et bilateralt møte med den tyske statsministeren Angela Merkel mandag formiddag.

