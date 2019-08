Trum er klar for nye Kina-samtaler - tror på avtale

President Donald Trump er klar til å gjenoppta samtalene med Kina for å få en løsning på handelskonflikten. Han tror det er mulig å få til en avtale.

Trump befinner seg for tiden på G7-toppmøtet i den franske byen Biarritz. Her uttalte presidenten ifølge Bloomberg Nes at Kina er klar til nye samtaler om den påående handelskrigen.

Dette skjedde etter at Kinas sjefforhandler manet til ro etter en opptrapping denne en gjennom innføring av en rekke nye tollsatser.

- Kina ringte i natt vår handelsdelegasjon og sa la oss komme til bake til forhandlingsbordet. De forstår hvordan dette fungerer, sa Trump mellom de formelle samtalene på G7-møtet.

Svært produktivt

Trump fortalte ifølge Bloomberg amerikanske representanter har mottatt to «svært produktive» telefonoppringninger fra kineserne, men avviste å kommentere om han har snakket direkte med den kinesiske president Xi Jinping.

- De ønsker å få til en avtale. Vi kommer om kort tid til å begynne å forhandle og se hva som kommer til å skje, men jeg tror vi får til en avtale.

Men da reportere ba den kinesiske talsmannen Geng Shuang om kommentarer til Trumps uttalelser, svarte han at han ikke var klar over disse telefonsamtalene. Talsmannen gjentok at Kinas stilling i denne handelkrigen skal fastsettes gjennom forhandlinger.

Kraftig børsfall

Oslo Børs åpnet klart ned mandag morgen på signalene i helgen om en opptrapping av den pågående handelskrigen, med toll på en rekke nye varer. Det førte til et kraftig børsfall på de asiatiske børsene.

Men hovedindeksen ved Oslo Børs har så hentet seg noe inn igjen og er ved 10.30-tiden ned 0,6 prosent til nivåer rundt 835.