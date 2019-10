Trump-favoritt stuper på børs

Twitter blør kraftig på børsen.

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump-favoritten Twitter leverte svake tall for tredje kvartal på torsdag, og dermed faller selskapet med nærmere 20 prosent på børsen.

Twitter sier de svake tallene skyldes «produksjonsproblemer» og «motvind» i reklamemarkedet.

Spesielt juli og august var svake måneder for selskapet i annonsemarkedet, melder CNBC. Totalt fikk selskapet inn 702 millioner dollar i annonseinntekter i tredje kvartal, åtte prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor, men lavere enn markedet forventet.

Twitter opplyser også at selskapet fortsatt vil møte motvind utover, og at selskapet vil kunne «blø» også innover i 2020. Tjenesten har i dag 145 millioner daglige brukere, ifølge de ferske tallene som ble lagt frem på torsdag.

Tesla opp over 16 prosent

Tesla har ellers en kanondag på børsen i USA, opp over 16 prosent, etter å ha levert svært gode tall for tredje kvartal. Selskapet ligger an til å ha sin beste dag på børsen siden 2013, melder CNBC.

Les også: Tesla leverte overraskende positivt resultat

De 15 største på Twitter

Twitter er en storfavoritt hos president Donald Trump og han er den soleklart mest aktive av verdenslederne på Twitter.

Men han er likevel ikke størst. Her er listen over de 15 største på Twitter akkurat nå, ifølge Wikipedia:



1. Barack Obama - 109 millioner.

2. Katy Perry - 108 millioner

3. Justin Bieber - 107 millioner

4. Rihanna - 94 millioner

5. Taylor Swift - 85 millioner

6. Cristiano Ronaldo - 80 millioner

7. Lady Gaga - 80 millioner

8. Ellen DeGeneres - 79 millioner

9. YouTube - 72 millioner

10. Ariana Grande - 67 millioner

11. Donald Trump - 66 millioner

12. Justin Timberlake - 65 millioner

13. Kim Kardashian - 62 millioner

14. Selena Gomez - 58 millioner

15. Twitter - 57 millioner