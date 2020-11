Trump fra outsider til favoritt: Nå går børsene i været

Bettingselskapene har tro på en Trump-seier, selv om mye fortsatt er uavklart.

Et valg som på forhånd lå an til å bli en gå til Joe Biden er nå langt mer usikkert, etter at Donald Trump har tatt en flere viktige vippestater.

Mange bettingselskapene har nå Trump som soleklar favoritt. Betfair gir nå 3 til 1-odds for en Biden-seier, mens Trump har kun 1,25 i odds.

Bettingselskapet Smarkets anslår på sin side Trumps vinnersjanser til 56 prosent, ned fra 73 prosent tidligere i natt.

«Trump er fortsatt favoritt, men ikke med mye», skriver bettingselskapet på Twitter.

De store endringene i bettinganslag gjenspeiler det uventet jevne valget i USA, der Donald Trump ligger langt bedre an han gjorde på meningsmålingene.

Valget har også gitt svingninger i valutamarkedet.

Tirsdag kveld måtte man ut med 9,42 kroner for en dollar, onsdag morgen har kronen svekket seg til 9,51. Den viktige tiårige amerikanske statsrenten har falt fra 0,88 prosent til 0,81 prosent.

Samtidig stiger amerikanske børser i etterhandelen med Nasdaq-indeksen opp 2,4 prosent, mens S&P 500-indeksene er opp 0,8 prosent. Også utenlandske børser, som den japanske er opp.

- Det så ut til å komme en blå bølge der demokratene vant tydelig. Det hender åpenbart ikke. Nå ser vi at investorene fokuserer på økonomien og pandemien uavhengig av hvordan det går med opptellingen i valgkollegiet, sier Jeanette Garretty, sjeføkonomi i Robertson Stephens, til Market Watch.

Samtidig skriver Fox Business at aksjehistorikk antyder at det er president Trump som vil sikre seg ytterligere fire år i Det hvite hus.

Fox viser til at den historiske utviklingen av aksjeindeksen S&P 500, som har spådd riktig vinner i 87 prosent av alle presidentvalgene, og samtlige valg siden, har hatt en oppgang fra 1,2 prosent fra 31. juli og frem til mandag.

Fox viser til at en gevinst i de siste tre månedene frem til valget vanligvis har signalisert en seier for den sittende kandidaten, mens en nedgang har signalisert et valgtap.