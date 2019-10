Trump hamrer inn rentekrav: Får viljen sin igjen

Den amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50-1,75 prosent.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen Økonomi): Rentebeslutningen ble offentliggjort klokken 19 norsk tid onsdag. Rentekuttet er det tredje på kort tid.

Sentralbanksjefen Jay Powell holder klokken 19.30 en pressekonferanse om rentekuttet.

Der fortalte Powell blant annet at fremtidige rentekutt er lite sannsynlig så lenge den økonomiske situasjonen er slik den er i dag. Følg pressekonferansen her:

Fikk slakt av Trump

Sentralbanken - Federal Reserve - kuttet 18. september styringsrenten til intervallet 1,75-2,0 prosent.Men det var ikke nok for den amerikanske presidenten.

- Jay Powell og sentralbanken feiler igjen. Ingen «guts», meningsløst, ingen visjon! En forferdelig kommunikator! skrev Trump på Twitter om rentekuttet den gang.

Presidenten har gjentatte ganger krevd at sentralbanken skal kutte renten, og får nå viljen sin for tredje gang på kort tid.

Les også: Ny rekord på Wall Street - Trump jubler

Var ventet

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport onsdag at rentemarkedet har gått veldig langt i å prise inn det tredje amerikanske kuttet siden sommeren. Dette var også stemningen blant analytikerne. De ventet at den amerikanske sentralbanken kuttet renten i kveld til 1,50-1,75 prosent.

Ekspertene i Handelsbanken ventet som resten av markedet at renten ble satt ned på ny. Banken spådde at begrunnelsen for kuttet vil være at sentralbanken peker på brems i den amerikanske økonomien.

Det skyldes svakere etterspørsel fra utlandet og såkalt geopolitisk usikkerhet, som handelskrigen. I tillegg er inflasjonen fortsatt lavere enn målet.

Pass på signalene

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport at gitt at vi får det tredje kuttet i kveld, vil alle se etter signaler om det kommer mer. Oppmerksomheten rettes derfor mot talen til sentralbanksjef Jerome Powell.

Blir det en «vent-og-se»-tilnærming, eller gjentar Powell at sentralbanken vil sette renten «meeting-by-meeting»?

Les også: Trump med ellevill helomvending om sentralbanken

Nordea skriver i rapporten at det er rimelig at sentralbanken ønsker å se effekten av de tre rentekuttene. På den annen side kan Powell antyde at hvis nøkkeltallene i økonomien skuffer fremover, er sentralbanken klar til å kutte enda mer.