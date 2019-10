Trump har fått fasiten - verre jobbtall enn ventet

Jobbveksten i september ble litt dårligere enn det ekspertene ventet, som er dårlig nytt for president Donald Trump. Men Oslo Børs reagerte positivt på tallene.

Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at det i september ble skapt 136.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren.

Arbeidsledigheten ved utgangen av september var på lave 3,5 prosent. Vi må tilbake til desember 1969 for å finne tilsvarende lave ledighetsnivåer i USA. Den seneste måneden har antall arbeidsledige falt med 275.000 til 5,8 millioner.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg venter analytikerne en vekst på 148.000 sysselsatte for september. I august steg sysselsettingen utenom jordbruket med 130.000 personer.

Det var lavere enn gjennomsnittsveksten de foregående seks månedene og lavere enn ventet. Jobbveksten i USA er avtakende, blant annet fordi arbeidskraftsreserven er i ferd med å bli brukt opp.

Pusterom

- Med dette tallet vil den litt lengre trenden med å skape nye jobber holde seg flat på rundt 150 000 jobber i snitt. Dette gir et nødvendig pusterom og gir grunn til at den amerikanske økonomien ikke er like sårbar som tidligere makrotall denne uken har indikert, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en kommentar til Nettavisen Økonomi.

Han mener det blir spennende å se hvordan den amerikanske sentralbanken reagerer på de siste tids økonomiske nøkkeltall.

- Stemningsindeksene for aktiviteten viser en negativ trend, mens arbeidsmarkedet ser ut til å fortsatt være stramt. Jeg heller mot at sentralbanken velger å beholde dagens rentenivå, snarere enn å kutte basert på disse tallene, sier Johannesen.

Verdens viktigste

De amerikanske sysselsettingstallene kalles ofte for «verdens viktigste tall» i kapitalmarkedene. Utviklingen her kan påvirke verdens finansmarkeder, som Oslo Børs. Rett før tallene ble kjent lå Hovedindeksen på Oslo Børs på nivå 861,8.

Da hadde børsen i dag steget med snaue 0,7 prosent, men Oslo Børs var kl. 14.41 opp 1,16 prosent til 866 poeng. Den første reaksjonen på børsen var dermed positiv.

- Det er et viktig tall for amerikanske husholdninger og for inflasjonen, en temperaturmåler på amerikansk økonomi og får derfor mye oppmerksomhet. Den amerikanske sentralbanken – Federal Reserve - følger med på utviklingen.

- Sysselsetting og ledighet sier noe om situasjonen i økonomien. Men ledighetstallene er til dels bakoverskuende og sier ikke mye om hva som kommer, uttalte sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi for to måneder siden.

Flere rentekutt?

Handelsbanken Capital Markets peker i morgenrapporten fredag på at trenden viser en lavere vekst i sysselsettingen i år. Men foreløpig holder veksten i nye jobber tritt med befolkningsveksten. Det betyr at arbeidsledigheten vil ligge i ro på dagens lave nivåer.

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at dagens sysselsettingstall vil kunne gi ytterligere rentekutt. Meglerhuset spådde fredag morgen at veksten kan avta videre til 120.000 sysselsatte, altså et mer pessimistisk anslag.

Ved svakere sysselsettingstall enn ventet regner det profesjonelle rentemarkedet med betydelige rentekutt fra den amerikanske sentralbanken de neste rentemøtene. DNB skrev at i dag at markedet mener det er 80 prosent sannsynlighet for et rentekutt på rentemøtet 30. oktober.

Den amerikanske sentralbanken kuttet styringsrenten for tre uker siden med 0,25 prosentpoeng.

I tillegg er det stor sannsynlighet for et rentekutt til innen januarmøtet. DNB Markets har så langt trodd mest på et amerikansk rentekutt i desember, men skrev fredag morgen at muligheten har økt for et kutt allerede i oktober.

