«Trump-hater» i New York betalte rekordpris på Tjuvholmen

Den norske sosietetsdronningen og «Trump-hateren» Lise Evans stod for Norges dyreste eiendomskjøp i fjor, målt per kvadratmeter.

Nettstedet Virdi.no har utarbeidet en oversikt over Norges høyeste kvadratmeterpriser for boligsalgene i 2019. Bak Virdi.no står oppstartsselskapet Alva Technologies, som blant annet kartlegger boligprisene.

Nettavisen gjenga en tilsvarende oversikt for et halvt år siden. I juli i fjor toppet en 60 kvadratmeterstor andelsleilighet i Ullevål Hageby i Oslo med en kvadratmeterpris på 170.000 kroner.

Nå er tallene fra Virdi for hele 2019 klare. Øverst troner Kavringen Brygge 6 (bildet) på Tjuvholmen i Oslo, med bortimot 195.000 kroner per kvadratmeter for en 168 kvadratmeterstor leilighet (se tabellen under).

Perfekt beliggenhet

Den eksklusive leiligheten ble i sommer solgt til Norges ukjente sosietetsdronning Lise Beathe Himberg Evans for 32,75 millioner kroner. Leiligheten ligger ytterst på Tjuvholmen mot sydvest og har følgelig perfekt ettermiddagssol.

En liten badebukt mot Astrup Fearnley-museet er rett ved siden av Kavringen Brygge, foran luksuskomplekset er det en badebrygge med stupebrett.

Lisa Evans (51), med pikenavnet Himberg, er kanskje ukjent i Norge, men mer kjent i USA. Blant annet portretterte velrenommerte Wall Street Journal for noen år siden henne om arbeidet hun gjør for skolesystemet i USA. Evans har selv undervist ved New Yorks problemskoler.

Mobber og djevel

Hun er også opptatt av politikk, blant annet vil hun ha en mye strengere våpenkontroll i USA. Evans gikk i Bergens Tidende (BT) foran presidentvalget i 2016 hardt ut mot den daværende presidentkandidaten Donald Trump.

– Donald Trump må ikke bli president i USA. Han er en mobber og en djevel som vil gjøre verden mer utrygg, sa Evans til BT (bak betalingsmur).

– Trump er en mobber og en okse som går løs på minoritetsgrupper. Han snakker stygt om kvinner som enten ikke er pene nok eller ikke sexy nok. Han har et kvinnesyn som er helt latterlig. Vi kan ikke ha en president med slike holdninger, anklaget Evans, som også beskyldte Trump for å drive ap med funksjonshemmede.

Modell

Lisa Evans vokste opp i Åsane utenfor Bergen, men flyttet til USA for vel 30 år siden og jobbet først som modell og senere mange år i moteindustrien. Nettavisen prøvde mandag å få tak i Evans for en kommentar til kjøpet, uten å lykkes.

Ektemannen J. Michael Evans er tidligere bankdirektør og hentet ifølge Reuters for noen år siden hjem en kvart milliard kroner fra arbeidsgiveren Goldman Sachs. Aksjene hans i meglergiganten var da verdt i underkant av 600 millioner kroner, ifølge New York Times.

Ektemannen kjøpte ifølge flere medier i 2012 en snaut 800 kvadratmeter stor leilighet på Manhattan for rundt 200 millioner kroner. Paret har ifølge Dagens Næringsliv ni barn, tre hver fra tidligere ekteskap samt to felles og ett stebarn.

Billigere enn Obos

De to andre dyreste salgsobjektene i Oslo i fjor er mindre og ligger henholdsvis i Bjørvika og på Aker brygge. Men selv kvadratmeterpriser på 195.000 kroner er lavere enn de dyreste leilighetene som Obos nå selger på Majorstua. Det skal riktig nok være en viss forskjell mellom brukte og nye leiligheter.

Ikke overraskende topper Oslo tabellen, der det er gjengitt de tre dyreste leilighetene i hver av de fire norske storbyene. I Bergen topper en liten leilighet marginalt foran C. Sunds gate 57, som er Bergens dyreste leilighet noensinne.

Nettavisen omtalte salget i mai. Prisantydningen den gangen var 37 millioner kroner for den 338 kvadratmeterstore penthouseleiligheten (bildet under) på Nordnes Brygge på vestsiden av Vågen.

EKSKLUSIVT: Penthouseleiligheten på Nordnes Brygge er den dyreste leiligheten noensinne i Bergen. Foto: Espen Wilhelms

Prisen endte i høst opp med 34,5 millioner kroner, om lag 102.000 kroner kvadratmeteren. Kjøper er tidligere Bergen-ordfører Herman Friele og syv andre investorer.

I smørøyet

To småleiligheter er med på topp 3-listen i Trondheim, men øverst troner 129 kvadratmeterstore Dokkgata 6c. Leiligheten ligger midt i smørøyet i Trondheim sentrum, på Nidelvas østside.

Salgssummen var pene 13,9 millioner kroner, nesten 108.000 kroner kvadratmeteren. Kjøper er Beate Reinertsen Knarbakk ved NTNU.

I Stavanger topper salget av Laberget 118 i Jåttåvågen noen kilometer sør for Stavanger sentrum med 101.000 kroner kvadratmeteren. I absolutt pris i regionen topper Ragnhilds gate 52 i Hafrsfjord (bildet under).

DYRT I HAFRSFJORD: Denne villaen i Hafrsfjord uten for Stavanger ble solgt for 21 millioner kroner. Foto: Stian Dirdal

Hitecvision-sjefen Ole Ertvaag og kona bladde i juni opp 21 millioner kroner, 4 millioner under prisantydningen.

Denne prislappen kan bli overgått når Ragnhilds gate 100 selges. Den absolutte prisrekorden i Stavanger er for øvrig på 37,5 millioner kroner og tilhører investor John Arild Ertvaag.

Men ingen av fjorårssalgene var i nærheten av den norske og nordiske rekorden til Odd Kalsnes. Han oppnådde for noen år siden 287.000 kroner kvadratmeteren på eksklusive Gimletoppen i indre Oslo vest, med solrik utsikt mot Frognerkilen.

Snitt: 40.000 per m2

Virdi skriver i en melding at de i 2019 registrerte i overkant av 90.000 boligsalg i det åpne markedet i Norge i 2019. Gjennomsnittsprisen lå på omtrent 42.200 kroner per kvadratmeter.

Det skulle tilsi at leiligheter på 70-80 kvadratmeter typisk gikk for 2,95-3,4 millioner kroner. Gjennomgående omsettes leiligheter til høyere kvadratmeterpriser enn rekkehus og eneboliger.

Ifølge den seneste boligprisstatistikken til Eiendom Norge koster gjennomsnittsboligen 40.000 kroner kvadratmeteren, men hele 72.600 kroner i Oslo. Leiligheter er den klart dominerende boformen i storbyene, spesielt i Oslo.