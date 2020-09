Trump hevder at han har betalt millioner i føderal skatt

På direkte spørsmål om hvor mye han har betalt i føderal skatt, svarte Donald Trump at han har betalt millioner.

Chris Wallace spurte Trump flere ganger og viste til New York Times' artikkel om Trumps selvangivelser som viser at han kun betalte 750 dollar i føderal skatt to ganger i 2016 og 2017.

Trump svarte at han har betalt millioner av dollar, og at det vil komme fram når hans skattepapirer blir lagt fram.

Biden svarte at da må han legge fram papirene, noe han ikke har gjort trass i løfter om det.

