Trump i ekstase over ny rekord

President Donald Trump gleder seg over ny børsrekord, men henges ut av Joe Biden.

NEW YORK (Nettavisen): - NASDAQ setter NY ALLTIME HIGH. Det gjøres enorme fremskritt, langt foran planen. USA! skriver presidenten på Twitter onsdag morgen lokal tid, en god halvtime før åpningen på Wall Street.

Saken utvides.

Bakgrunnen for Trumps melding er at den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg til sitt høyeste nivå noensinne på både mandag og tirsdag denne uken.

Nasdaq brøt 10.000-grensen

Tirsdag var Nasdaq Composite opp 0,29 prosent opp, og var dermed opp syvende dag på rad. Nasdaq krysset også 10.000-grensen for første gang noensinne, selv om den endte dagen like under 10.000 poeng.

Nasdaq-indeksen har dermed steget godt over 10 prosent siden årsskiftet og med rundt 27 prosent det siste året.

President Trumps konkurrent i presidentkampen, Joe Biden, gir på Twitter tydelig uttrykk for at han mener det er upassende av presidenten å feire oppgangen.

- 13 millioner mennesker som hadde jobber da du tiltrådte, er arbeidsledige i dag, skriver Biden på Twitter.

Etter åpning på onsdag, fortsetter Nasdaq opp. Den starter rundt 70 poeng opp, rundt 0,7 prosent - og krysset med det både 10.000-grensen og satte ny rekord med 10,027.50, ifølge CNBC.

S&P 500 åpnet også opp, 0,3 prosent, mens Dow Jones var opp 15 poeng, eller 0,1 prosent.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen drives spesielt frem av Amazon og Apple, som begge startet opp mer enn 1 prosent på onsdag. Facebook, Alphabet og Netflix startet opp henholdsvis 0,7 prosent, 0,6 prosent og 1,1 prosent, melder CNBC.

Historisk fall i konsumprisindeksen

På onsdag ble det også lagt frem statistikk over prisutviklingen i USA. Ifølge NTB falt den amerikanske konsumprisindeksen for tredje måned på rad, men fallet i mai var mindre enn tidligere i år.

Konsumprisindeksen falt med 0,1 prosent i mai, mens den falt 0,4 prosent i mars og 0,8 prosent i april. Det er første gang noensinne at konsumprisindeksen faller tre måneder på rad i USA.