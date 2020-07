Trump i storm om medisin: Nå tar høyt respektert lege ham i forsvar - med ett forbehold

Topplege i USA mener medisinen Trump har frontet er effektiv, hvis den brukes riktig. FHI-lege mener det er overveldende sannsynlig at legemidlet ikke har noen virkning mot covid-19.

Hvilke medisiner som skal brukes og ikke mot koronaviruset har blitt en kontroversiell sak.

En rekke medier kunne tirsdag fortelle at Donald Trumps sønn ble utestengt av Twitter for å ha spredt informasjon om malariamedisinen Hydrosyklorokin.

I en lengre artikkel tar professor i epidemiologi Harvey Risch ved Yale, som er en av USAs beste universiteter, medisinen i forsvar. Han mener leger og helsevesenet begår en kardinaltabbe ved å ikke bruke den lett tilgjengelig medisinen.

– Jeg har blitt forvirret og overrasket over at midt i en helsekrise, kjemper jeg for en forskningsbasert behandling, men på grunn utenforliggende hensyn skal den ikke brukes, skriver Risch i en artikkel hos Newsweek.

– Veldig effektiv

Medisinen er blitt spesielt kontroversiell etter president Donald Trump ved flere anledninger har frontet Hydrosyklorokin. Det er en medisin som er godkjent til å behandle malaria.

Risch har publisert over 300 fagfellevurderte artikler.

– Når denne billige medisinen gis veldig tidlig i sykdomsforløpet, før viruset har hatt anledning til å vokse, virker det å være veldig effektivt, spesielt i kombinasjon med antibiotika og sink, skriver han.

I en artikkel publisert i slutten av mai, gjennomgikk Risch flere studier av medisinen, og mener studiene viser at den fungerer. Siden artikkelen ble publisert er det gjennomført syv nye studier om medisinen, og han mener de peker i samme retning.

– Disse syv studiene inkluderer en studie med 400 høyrisikopasienter behandlet av lege Vladimir Zelenko med null dødsfall, og fire studier med totalt 500 høyrisikopasienter som er behandlet i sykehjem og klinikker i USA, også med null dødsfall, skriver Risch.

Han viser også til studier i Brasil og Frankrike som har vist lignende resultater.

Professoren hyller legene som har brukt legemiddelet på tross av kritikk.

– Leger som har brukt disse medisinene i møte med tøff kritikk har være heroiske. De har gjort det forskningen viser er best for deres pasienter, ofte med stor personlig risiko. Jeg kjenner to leger som har reddet hundrevis av liv med disse medisinene, men som nå kjemper for å beholde legelisensen, skriver Risch.

Yale-professoren påpeker at det er viktig at medisinene brukes tidlig i sykdomsforløpet, og at de som forventet, ikke vil ha god effekt om de brukes sent.

– Sidespor

Nettavisen tok kontakt med Folkehelseinstituttet for å høre hvordan de ser på medisinen, og om den kan brukes.

Overlege Preben Aavitsland viser til at det er Helsedirektoratet og Legemiddelverket som behandler hvilke medisiner som godkjennes til hvilke formål, men er klar på at medisinen bare var et «sidespor».

– Sånn jeg leser litteraturen, er det overveldende sannsynlig at dette legemidlet ikke har noen virkning mot covid-19. Det har jo kommet resultater fra flere studier nå. WHO har også sluttet å bruke det i de studiene som WHO koordinerer. Dette legemidlet var nok et sidespor, svarer Aavitsland i en e-post til Nettavisen.