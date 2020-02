Trump-jubel gir smell for den norske kronen: - Ekstremt

Fremgang til Donald Trump på meningsmålingene bidrar til at den norske kronen er på sitt svakeste mot den amerikanske dollaren på 19 år.

- Det er ekstremt svake nivåer for den norske kronen mot dollar, sier Joachim Bernhardsen, valutastrateg i Nordea Markets, til Nettavisen.

Den norske kronen faller tirsdag til 9,33 kroner for én dollar. Vi må tilbake til 2001 for å finne en like svak krone for den norske valutaen.

Mye handler om at den amerikanske dollaren løfter seg, ikke bare mot kronen, men også mot andre valutaer, som euro.

Les også: Donald Trump med ellevill helomvending om sentralbanken

Trump-jubel

Bernhardsen peker på to grunnen til den sterke dollaren.

Amerikansk økonomi går mye bedre enn mange eksperter ventet ved inngangen til året og bedre enn store deler av resten av verden.

Donald Trump har fremgang på meningsmålingene, og det er økt sannsynlighet for at han blir gjenvalgt til høsten. Trump ble nylig frikjent i riksrettsaken i Senatet og har rekordhøy oppslutning hos det amerikanske folk.

- Så lenge du ser at Trump har økt oppslutning på meningsmålinger, så er det bra for dollaren. Markedet ønsket et Trump-gjenvalg. Det er positivt for økonomisk vekst og aksjemarkedet. Samtidig vet du hva du får med Trump og det innebærer mindre usikkerhet, sier Bernhardsen.

Les også: Nå ligger veien åpen for Trump

NÅR BUNNIVÅ: Kronen har ikke vært så svak siden 2001. Foto: Infront

Han tror at andre presidentkandidater, spesielt Bernie Sanders og Elizabeth Warren, de to lengst til venstre i det demokratiske feltet, til gjengjeld vil være negative for dollaren.

- Ikke minst fordi de ville skape mer usikkerhet, sier Nordea-analytikeren.

Overraskende

Samtidig går altså amerikansk økonomi så det suser.

Les også: Gamblerne er sikre - kun Bloomberg kan ta Trump

Det var ventet at amerikansk økonomisk vekst skulle avta, mens veksten i resten av verden skulle tilta. I stedet har det motsatte skjedd.

Saken fortsetter.

- Vi ser at utviklingen går bedre i USA enn resten av verden og det er veldig sterke nøkkeltall og jobbtall. Markedet var forberedt på det motsatte, og det forklarer også reaksjonen, sier Bernhardsen.

Les også: Francis Fukuyama: - Bernie Sanders ville være en katastrofe som presidentkandidat

Han viser til at usikkerhet om veksten internasjonalt rammer spesielt mindre valutaer som den norske kronen, mens investorene i stedet flyktet til sikre investeringer som dollaren.

- Det er en spesiell situasjon vi får det på begge beina med en svakere krone og en sterkere dollar. Skal vi få en lavere dollar mot norsk kroner, må du nok se at vekstbildet er mer fordelaktig for verden enn for USA, sier han.