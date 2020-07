Trump kan puste lettet ut - stadig færre søker ledighetstrygd

Det er stadig færre som søker ledighetstrygd i USA for første gang, de seneste tallene er bedre enn ventet.

Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke var 1.314.000

Ifølge Trading Economics var det ventet at 1.375.000 amerikanere ville søke om ledighetstrygd den seneste uken, ned fra 1.427.000 i foregående uke, det vil si: Dette tallet er revidert ned til 1.413.000, slik at det er en reell nedgang på 99.000.

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport at tallene har falt 13. uker på rad, men de har stabilisert seg på et nokså høyt nivå.

Med økningen i smittetallene vi har sett den siste tiden og nedstengningen av økonomien i noen delstater, spådde meglerhuset på morgenen at vi fort kunne få en lite hyggelig overraskelse når tallene offentliggjøres. Men tallene viser at overraskelsen kom på den hyggelige siden.

Oppblussing

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets pekte i deres morgenrapport på at om tallene skuffer, vil det tas som et tegn på at oppblussingen av koronasmitten bremser den økonomiske oppturen.

Store amerikanske delstater som Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan og Texas har gjeninnført enkelte restriksjoner på innendørs næringsvirksomhet. Disse statene står til sammen for en tredjedel av amerikansk verdiskapning, BNP. Michigan og Texas er to av statene med den største økningen i antall trygdesøkende.

Hyppig publiserte data viser at aktivitetene knyttet til restauranter og detaljhandel ikke bare avtar i de ovennevnte statene, men også i store deler av USA.

Det illustrerer ifølge Haugland at det ikke bare er formelle restriksjoner som kan bremse veksten, men også selvpålagte restriksjoner hos engstelige forbrukere og bedrifter.

Liten nedgang

De seneste tallene viser også at den sesongjusterte arbeidsledigheten i USA er på 12,4 prosent i uken som endte 27. juni. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra uken i forveien.

Per 20. juni var det 47 stater som rapporterte om at 14,4 millioner amerikanere krever støtte som følge av ledighet under koronapandemien.