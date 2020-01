Trump knuser Norge: – Oppsiktsvekkende

Lønnsfest for amerikanske arbeidere. – Trump kan velfortjent ta æren, sier USA-ekspert Eirik Bergesen.

I løpet av President Donald Trumps periode har amerikanske arbeidere opplevd en lønnsfest. Og det er dem som tjener minst som opplever de største økningene.

Det kan bety mye for en president som sliter med å få opp populariteten blant andre enn egne kjernetropper.

Skyhøy arbeidsdeltagelse

Den siste arbeidsrapporten, såkalt «verdens viktigste tall», viste ikke enorm vekst i nye arbeidsplasser i USA, men den holdt ved like et veldig høyt tall. USA har den høyeste andelen sysselsatte på lenge, med 63,2 prosent.

Ifølge Wall Street Journal, er den lille nedgangen i investeringer den amerikanske økonomien har sett de siste månedene, knyttet til handelskrigen og tilbakeholdne bedrifter som holder igjen pengene.

Helt siden finanskrisen har den amerikanske sentralbanken ført en ekspansiv politikk ved å trykke mer penger og kjøpe obligasjoner. Det har tilført det private markedet store mengder kapital. Men mest av alt har det hjulpet rike folk og bedrifter som eide aksjer.

FORNØYD: President Donald Trump kan smile når han ser på tallene for den økonomiske veksten i USA. Foto: (NTB scanpix)

De ferske tallene fra amerikansk økonomi viser at de som merker mest til den økonomiske veksten de senere årene er folk med lavere inntekter og middelklassen.

I løpet av de første 11 kvartalene av Trumps presidentperiode, økte lønningene for de med lavest inntekt med 5,9 prosent årlig. Til sammenligning var tallet 2,4 prosent i løpet av tidligere president Barack Obamas andre periode.

Det viser tallene fra det amerikanske arbeidsdirektoratet (Bureau of Labor Statistics).

Ifølge SSB har imidlertid lønnsveksten i Norge de senere årene avtatt, og rett før jul kunne SSB konstatere at:

«Realinntektsnivået til norske husholdninger lå i 2018 på samme nivå som året før. Husholdningenes realinntekt lå dermed fremdeles 8 000 kroner lavere enn nivået i 2015.»

I USA har realinntektsnivået til amerikanske husholdninger vokst jevnt og trutt siden 2015.

– Velfortjent

VELFORTJENT: USA-kommentator Eirik Bergesen mener Trump velfortjent kan ta æren for den amerikanske økonomien. Foto: TV2

USA-kommentator Eirik Bergesen følger amerikansk politikk tett. Han mener Trump kan velfortjent ta æren for den gode økonomien.

– Den amerikanske økonomien går oppsiktsvekkende bra. Og Trump kan velfortjent ta æren, siden han nå har sittet i over tre år. Han har med det gjort mange økonomiske analytikeres spådommer til skamme, sier Bergesen til Nettavisen.

Han mener optimismen i økonomien kan ha stor betydning for det amerikanske valget i november.

– Arbeidsledigheten er rekordlav og produksjonen høy. Ikke minst den økte optimismen blant forbrukerne, kan få betydning ved valget seinere i år.

Bergesen advarer demokratene om å gå i Trumps felle.

– Venstresiden kritiserer han samtidig for manglende arbeidstagerrettigheter og jobber i bærekraftig sektor, men de kan ikke gå til valg på økonomien alene. Da vil de tape, slik venstresiden i Norge gjorde ved forrige stortingsvalg, sier Bergesen.

Men USA-kommentatoren er ikke fri for å gi noe kritikk til Trump også.

– Det Obama imidlertid fortsatt skal ha æren for er å ha tatt landet ut av finanskrisen. Trump har forsterket denne trenden. Det som er lite omtalt i norsk media er at han har gjort det med en stor vekst i offentlig forbruk, sier Bergesen.

9,5 million færre på matkuponger

Fattigdommen har også gått mye ned. Ifølge de siste tilgjengelige tallene er det hele 9,5 millioner færre amerikanere som mottar matkuponger av staten. Totalt betyr det at førti millioner bor i husholdninger som ikke lenger mottar statlig hjelp. I all hovedsak er det kommet av at stadig flere mottar en lønnsslipp, fremfor trygder.

MIDDELKLASSEN: Senator og presidentkandidat Bernie Sanders sier middelklassen forsvinner. Men statistikken viser ikke det. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Demokrater: – Middelklassen forsvinner

Ifølge flere demokratiske presidentkandidater forsvinner den amerikanske middelklassen.

– Middelklassen i dette landet, over de siste førti årene, har forsvunnet, sa senator og presidentkandidat Bernie Sanders (78).

Også kandidat og senator Elizabeth Warren (70) har uttrykt det samme.

– Den amerikanske middelklassen er under angrep. Hvordan kom vi hit? Milliardærer og store selskap bestemte seg for at de ville ha en større del av kaken, og hyrte inn politikere til å gi dem det, sa Warren.

Men statistikken viser det motsatte.

Ifølge det amerikanske statistikkbyrået Census Bureau, har andelen som lever i lavinntekt (35.000 dollar eller mindre) gått fra 37,2 prosent i 1967 til 29,5 prosent i 2017.

Ifølge økonomiprofessor Mark Perry som er tilknyttet den konservative tankesmien American Enterprise Institute, er det riktig at middelklassen forsvinner – men det er fordi de går over i høyinntektskategorien.

– I 1967 var det kun ni prosent av husstander som tjente mer enn 100.000 dollar (i faste 2017-dollar). I 2017 er det mer enn en av fire husstander (29,2 prosent) som er i den høyinntektskategorien. Det er rekord, skriver økonomiprofessoren i en analyse av tallene.