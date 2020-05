Trump med full støtte til Elon Musk

Tesla-eier Elon Musk nekter å følge ordren om å holde bilfabrikken i California stengt på grunn av pandemien. Han får full støtte av president Donald Trump.

Musk bekreftet i en Twitter-melding mandag at fabrikken er gjenåpnet. Der opplyser han at han selv skulle være til stede på fabrikken i Fremont idet bilproduksjonen ble gjenopptatt.

– Dersom noen skal arresteres, så ber jeg om at det blir meg, skrev han.

Myndighetene i San Francisco-området tvang Tesla til å stenge fabrikken 23. mars for å bremse spredningen av koronaviruset. Nylig ble ordren forlenget til slutten av mai.

Trump-støtte

Musk får støtte i striden mot lokale myndigheter av USAs president Donald Trump.

– California burde la Tesla og Elon Musk gjenåpne fabrikken, NÅ. Det kan bli gjort raskt og trygt, skriver Trump på Twitter.

USA er, regnet i absolutte tall, det landet i verden som registrert flest smittetilfeller og dødsfall forårsaket av covid-19. I California er det så langt registrert nesten 70.000 smittetilfeller og 2.779 dødsfall. Den demokratisk styrte delstaten var blant dem som var først ute i USA med å innføre omfattende tiltak for å hindre smittespredning.

– Samfunnskritisk

I helgen truet Musk med å flytte selskapets hovedkontor til Texas eller Nevada med øyeblikkelig virkning. Han ga også beskjed om at han hadde saksøkt lokale myndigheter i fylket Alameda, der fabrikken ligger, fordi de ikke har latt ham starte opp fabrikken igjen.

Tesla-gründeren har i ukevis klaget på smittevernstiltakene i delstaten, kalt dem fascistiske og anklaget myndighetene for å krenke innbyggernes frihet. Han hevder at fabrikken hans er samfunnskritisk på grunn av de mange ansatte.

Delstaten California kan ilegge dagsbøter på opptil 1.000 dollar – over 10.000 kroner – eller dømme en person til opptil 90 dagers fengsel for å bryte helsebestemmelser.

Arbeidere med masker passer på bilene utenfor Tesla-fabrikken. Foto: Ben Margot / AP / NTB scanpix

Venter på smittevernplan

Fabrikken har om lag 10.000 ansatte, og mandag morgen var parkeringsplassen utenfor nesten full.

Parkeringsplassen utenfor Tesla-fabrikken i Fremont var nesten full mandag, noe som tyder på at fabrikken er i ferd med å gjenoppta virksomheten, tross ordren om å holde stengt. Foto: Ben Margot / AP / NTB scanpix

Myndighetene i Alameda har bedt selskapet utarbeide en plan for hvilke tiltak som skal iverksettes slik at arbeidet kan foregå uten at det er risiko for smitte, og sier at de venter på å motta en slik plan.

Ingen etater i fylket, verken politiet eller helsemyndigheter, ser ut til å være klare til å gripe inn for å stanse virksomheten.

