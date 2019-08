Trump møtte Johnson – snakker om omfattende handelsavtale

USAs president Donald Trump møtte britenes nye statsminister Boris Johnson søndag i forbindelse med G7-toppmøtet i Biarritz i Frankrike.

Den amerikanske presidenten og britenes statsminister Boris Johnson sier de snakker om veien fram mot en storstilt handelsavtale, etter at britene forlater EU.

Møtet mellom de to lederne skjer på siden av G7-toppmøtet, og i en felles uttalelse sier de at de vil opprette en arbeidsgruppe for handelsspørsmål.

– Vi kommer til å gjennomføre en veldig stor handelsavtale, større enn vi noensinne har hatt med Storbritannia, sier Trump.

Johnson har tidligere klaget på amerikanske restriksjoner når det gjelder import av mat og andre varer.

Den britiske statsministeren vil senere møte EU-president Donald Tusk. Det er forventet at de to vil diskutere lovforslag knyttet til Brexit.

Etter møtet uttalte Trump at han mener Johnson er den rette mannen for jobben med å ta Storbritannia ut av EU.

