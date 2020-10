Trump overrasker med kontroversiell gjest i TV-debatten

Debatten natt til fredag blir ekstra interessant når Donald Trump henter inn en tidligere forretningspartner av Joe Bidens sønn.

Natt til fredag kan det bli ville tilstander når de to presidentkandidatene møtes i Nashville, Tennessee.

Nettavisen følger debatten live, og du kan se debatten direkte øverst i denne saken.

Den siste uken har en av de største sakene i amerikansk politikk vært bindingene mellom Joe Bidens sønn og kinesiske selskaper. Ifølge avisen New York Post skal flere kilder ha bekreftet bindingene, og at sønnen Hunter Biden benyttet seg av farens navn og politiske rolle for å tjene penger.

Les mer: Fem ting du bør følge med på under nattens presidentdebatt

Saken har imidlertid fått mest oppmerksomhet som følge av at Twitter har utestengt avisen helt, og lenken skal ikke være mulig å dele. Joe Biden har selv benektet anklagene.

SKANDALEOPPSLAG: New York Post har kommet med flere skandaleoppslag om Joe og Hunter Biden. Andre aviser har nektet å skrive om saken, og Twitter har utestengt den tradisjonsrike avisen. Foto: NY POST

Men Trump har ikke gitt seg med det. Fox News har torsdag fått bekreftet at presidenten vil ha med seg gjesten Tony Bobulinski til debatten. Han er en tidligere forretningspartner av Hunter Biden, og har uttalt at han mener Joe Biden var involvert i forretningene til sønnen.

Les også: Donald Trump publiserte «60 Minutes»-intervju på Facebook

I en uttalelse til Fox News sier Bobulinski at han ikke tror på Joe Bidens forklaring om at han hverken kjente til eller var involvert i sønnens forretninger, og at Hunter Biden «Jevnlig fortalte om han (Joe Biden journ. anm.) måtte godkjenne eller gi råd til ulike avtaler».

Foto: NY POST

– Biden-familien brukte familienavnet aggressivt for å tjene millioner av dollar fra utenlandske selskaper, selv om noen av dem var fra kommunist-styrte Kina, sa Bobulinski.

Les også: De hemmelige Biden-epostene: - Hysterisk

Debatten natt til fredag er den siste debatten mellom Trump og Biden. Det hersker store forventninger til en het debatt for mye står på spill. Trump ligger under på målingene, og er nødt til å hente inn velgere for å kunne vinne valget - skal man tro målingene.