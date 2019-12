Trump sender Oslo Børs rett opp fra start

Hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 0,5 prosent fra start. Twitterkongen Donald Trump har æren.

Trump skrev i en Twitter-melding torsdag kveld at partene er «svært nær en stor avtale». Da er det en handelsavtale mellom USA og Kina det er snakk om.

Twittermeldingen løftet indeksene på Wall Street torsdag kveld norsk tid og ga også en kraftig oppgang for de asiatiske børsene fredag. Tokyo-børsen var opp 2,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs er kl 09.11 opp 0,48 prosent til nivå 909,50.

CNBC melder at landene er enige om prinsippene i en såkalt fase en-avtale, og denne avtalen venter på å bli signert av Trump.

Nordea Markets skriver i morgenrapport at nyhetsbyrået Bloomberg mener at kilder i Det hvite hus sier at en avtale blir offentliggjort i dag.

Halvert toll

Avtalen skal visstnok innebære en halvering av amerikanske tollsatser på kinesiske varer. Til gjengjeld skal Kina kjøpe mer amerikanske landbruksvarer og øke beskyttelsen av immatrielle rettigheter.

Men Nordea skriver at det fortsatt er mange kontroversielle saker som ikke er tatt med i denne avtalen. Begge land er likevel tjent med å få en mindre avtale på plass nå.

Nyheten sendte uansett i går aksjemarkedet til nye høyder, og globale aksjeindekser er nå rekordnivåer for første gang siden starten av 2018. Men rentene steg også på nyheten, det er en sammenheng mellom håp om bedre tider og et stigende rentenivå, og renten amerikanske 10-års obligasjoner er på 1,91 prosent.

160 milliarder dollar

DNB Markets siterer nyhetsbyrået Reuters på at avtaleutkastet innebærer at de bebudede tolløkningene til 15 prosent for import for 160 milliarder dollar ikke blir noe av. Det tilsvarer om lag 1500 milliarder norske kroner. I tillegg skal USA være villige til å halvere tollen på import fra Kina tilsvarende 360 milliarder. dollar.

Kina skal på sin side kjøpe amerikanske jordbruksprodukter tilsvarende 50 milliarder dollar i 2020, som i så fall vil være det dobbelte av nivået i 2017. Men, det er altså foreløpig ikke kommet noen offisielle bekreftelser om det foreligger noen avtale.