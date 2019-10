Trump-smell for Tyskland: Svakeste tall på 10 år

Tysk industri er i store problemer.

- Det er ingen tvil om at tysk økonomi har fått på en skikkelig stjernesmell, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets, til Nettavisen.

Hver måned offentliggjøres indeksnivåer for stemningen til innkjøpssjefene i industrien, den såkalte PMI - Purchasing Managers Index. Disse indeksene angir altså optimismen eller pessimismen i industrien i ulike land.

Dagens stemningstall fra Tyskland viser at nedgangen i industrien forverret seg i september. Vi må tilbake til finanskrisen i 2009 for å finne svakere tall.

- Bekymringsfullt

Tysk PMI forverret seg fra indeksnivå 43,5 i august til 41,7 i september. Dette er det laveste nivået siden juni 2009. Jo lavere indeksnivå, desto større er pessimismen blant innkjøpssjefene i industrien.

Nivåer under 50 signaliserer lavere vekst, i verste fall fare for nedgangstider. Produksjonsindustrien utgjør om lag en femtedel av tysk økonomi.

- Denne nedadgående trenden i nye ordre, som har det største fallet på mer enn ti år, er svært bekymringsfullt. Det gir en fortsatt nedgang i produksjonen, arbeidsstyrken og prisene, uttaler økonom Phil Smith ved analysebyrået IHS Markit til Reuters.

Handelskonflikt

Andressen sier at blant annet Trumps handelskonflikt mellom USA og Kina tynger den europeiske kjempen.

- Den har ikke slått ut direkte i eksporten fra Tyskland, men i innenlands etterspørsel, siden tyske bedrifter er usikre på hvordan de skal investere. Det er dessuten uro for at det også kan bli en konflikt mellom USA og Europa også, sier Andreassen.

Han viser til at Tyskland, som er en av verdens største eksportører, ikke minst av biler, er veldig følsom for hva som skjer global handel.

- Ved siden av det har vi problemer knyttet til Brexit og usikkerheten knyttet til den. Vi ser dessuten at bilindustrien har opplevd en kraftig innstramming som følge av nye utslippskrav, sier Andreassen.

Tyske bilfabrikker har hatt problemer med produksjonen, som har vært ned 15 til 20 prosent i enkelte tilfeller.

- Det slår hardt ut på tysk industri, siden bilindustrien er så viktig, sier Andreassen.

Men selv om industrien er svak, går fortsatt mye bra i Tyskland. Ikke minst er arbeidsledigheten ekstremt lav.

Mangler arbeidskraft

- Det er faktisk mangel på arbeidskraft i Tyskland, og tjenestesektoren er sterk, så slik sett er det ingen krise, men det er ingen tvil om at det er en del utfordringer på lengre sikt, sier Andreassen.

Tirsdag offentliggjøres en rekke PMI-tall i ulike land, også i Norge (se under). DNB Markets skrev i sin morgenrapport tirsdag at verst er stemningen i Tyskland. Den endelige indeksen for industrien i september var ventet å bli 41,4 poeng.

Det ble altså hakket bedre, men nivået er betydelig lavere enn den magiske 50-grensen, som markerer avtagende aktivitet.

Så vidt positivt

DNB utgir selv en månedlig PMI for Norge. Septembertallene viser at indeksen falt 3,5 poeng til nivå 50,4. Vi er altså så vidt over nivået for en positiv vekst.

DNB skriver i en kort kommentar til tallene at trenden er svakt nedadgående. Dagens indekstall støtter synet om at veksttoppen er lagt bak oss i Norge.

DNBs eksperter venter at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent i årene fremover, som i så fall er godt nytt for norske låntakere.