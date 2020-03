Trump smeller til med et helt oljefond: Slik skal han redde økonomien i USA

President Donald Trump varsler ny nødhjelp i USA og Wall Street svarte med oppgang.

NEW YORK (Nettavisen): Wall Street starter opp på tirsdag, etter en gigantisk nedtur dagen før.

Dow Jones startet opp 400 poeng, eller rundt to prosent, mens S&P 500 startet opp 2.2%, mens Nasdaq Composite var opp 2.3%. Men etter en kort opptur, startet nedgangen igjen, men børsene ligger nå med en svak oppgang.

New York-børsene stupte mandag, og den industritunge Dow Jones-indeksen falt med 12,9 prosent, den største nedgangen på en dag siden 1987.

Medier: Trump foreslår 850 milliarder dollar i krisetiltak

President Donald Trump opplyser på tirsdag at de nå vil bruke 850 milliarder dollar på nye tiltak for å takle de økonomiske følgene av koronakrisen, ifølge amerikanske medier.

Pengene skal blant annet brukes på kutt i inntektsskatten og krisehjelp til flyselskapene, ifølge avisa Washington Post.

Kilder opplyser til nyhetsbyrået AP at også amerikanske småbedrifter skal få hjelp. Kriseplanen skal etter planen presenteres for republikanerne i Senatet tirsdag.

Skal dekke betalt sykefravær og arbeidsledighetstrygd

Kongressen er i tillegg allerede i gang med å behandle en krisepakke på 100 milliarder dollar som skal dekke betalt sykefravær og arbeidsledighetstrygd til folk som rammes av krisen.

Også under finanskrisen i 2008 ble det vedtatt enorme summer i krisehjelp. Den gang ble det brukt 700 milliarder dollar på en krisepakke for å redde de amerikanske bankene.

Kilder i Det hvite hus sier de håper Trumps forslag blir vedtatt denne uken. Samtidig har Demokratene i Kongressen foreslått en alternativ krisepakke til en verdi av 750 milliarder dollar.

Ferske koronaskrekktall fra USA

På bare seks dager har antall koronasmittede i USA økt med over 3000 personer.

Helsedirektøren i USA, Jerome Adams, sier nå at USA er ved et vendepunkt, og at landet risikerer å ende opp som som Italia om man ikke tar et skikkelig grep.

På bare seks dager har antall koronasmittede i USA økt kraftig. Søndag kveld var 3,349 personer smittet i USA, men i løpet av de neste 24 timene hadde antall smittede økt med over 1000 personer. Samtidig økte antall døde med 20 personer.

- Har de samme tallene Italia hadde for to uker siden

Helsemyndighetene advarer nå om at amerikanerne må følge helserådene, om ikke vil USA ende opp i samme situasjonen som italia.

Myndighetene i USA ber nå folk om å unngå barer og restauranter. Foto: coronavirus.gov

- Vi har nå de samme tallene som Italia hadde for to uker siden. Vi er nødt til å ta et valg, sier helsedirektøren i USA, Jerome Adams til CNN.

- Vil vi virkelig ta sosial distansering og holde oss til skadebegrensning strategien og flate ut kurven, eller vil vi bare fortsetter som normalt og ende opp som Italia? sier helsedirektøren.

Det siste tallet som ble rapportert mandag kveld var at 4466 personer i USA var smittet og at 87 var døde.

