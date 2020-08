Trump til frontalangrep på bildekkgigant: - Ikke kjøp Goodyear-dekk

Ber folk boikotte USAs største bildekkprodusent.

Bildekkprodusenten Goodyear, som er en av verdens aller største dekkprodusenter, er i hardt vær hos president Donald Trump.

Det skjer etter at selskapet skal ha forbudt bruk av klær med partipolitiske budskap på arbeidsplassen. Det inkluderer de populære MAGA-capsene til Trump, altså capser med Trumps slagord «Make America Great Again».

Dette har fått verdens mektigste mann til å rase og han oppfordrer nå sine tilhengere å boikotte USAs største leverandør av bildekk.

«Ikke kjøp Goodyear-dekk - de har annonsert et forbud mot MAGA-capser», som legger til at man kan «få bedre dekk til mye lavere pris» andre steder.

HARD VÆR: Goodyear tillater ikke sine ansatte å gå med Trump-klær. Foto: Joe Raedle (AFP)

Tweet kom etter et innslag på TV-kanalen WIBW i Kansas, som påstå at dekkselskapet godtok budskap som omfavnet rettigheter for homofile, lesbiske, biseksuelle, transseksuelle og «Black Lives Matter»-bevegelsen, mens ikke Trumps politiske slagord.

Selskapet har senere langt på vei bekreftet dette, i en pressemelding der det fremgår at selskapet ikke godtar partipolitiske budskap og andre former for slagord som «faller utenfor temaer som rettferdighet knyttet til rase og spørsmål om likhet».

Goodyear falt forøvrig fire prosent på børsen etter presidentens tweet.