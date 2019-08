Trump truer med å trekke USA fra WTO

President Donald Trump truer med å trekke USA ut av Verdens handelsorganisasjon (WTO) «hvis det blir nødvendig».

– Vi vet at de har lurt oss i årevis, og det kommer ikke til å skje igjen, sa Trump til en jublende menneskemengde under et besøk i Pennsylvania tirsdag.

Også under et intervju i fjor høst Truet Trump med å forlate WTO. Organisasjonen ble opprettet i 1995 og skal fremme handel mellom stater, utforme regler for verdenshandelen og løse handelskonflikter.

Les også: USA utsetter ny toll på en rekke kinesiske varer

Handelsorganisasjonen arbeider for en friere verdenshandel og fjerning av tollmurer. Trump har på sin side innført en rekke nye tollsatser på kinesiske varer som et ledd i handelskrigen mellom Kina og USA.

(©NTB)