Trump-utspill ryster finansverden

- Dette vil forbrukerne merke.

Oljeprisen, børser og den norske kronen er alle ned som følge av Donald Trumps siste utspill, der han kunngjør at kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar får 10 prosents toll fra 1. september.

Oslo Børs er rett ned fra start fredag morgen.

Den nye tollen kommer på toppen av tollen på 25 prosent som allerede er ilagt andre importvarer til en verdi av 250 milliarder dollar. Det betyr at omtrent alle kinesiske importvarer bremses nå av USAs tollmurer.

- Dette er en betydelig eskalsjon av handelskrigen, sier Shi Yinhong, professor i statsvitenskap ved Renmin University i Beijing til Financial Times.

Svak krone

Den nye tollen vil vil ramme en rekke importvarer til USA, som leker, mobiltelefoner, klær og sko. Amerikanske butikkjeder som Best Buy, som imponerterer mange varer fra Kina, falt hele 11 prosent på børsen torsdag.

- De to første rundene med tariffene traff ikke forbrukerne, men det vil denne runden gjør. De vil merke det, sier Steve Chiavarone, fondsforvalter i Federated Investors til Financial Times.

Det samme mener Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

- I denne omgangen er det i første rekke amerikanske forbrukere som blir direkte berørt, i form av blant annet dyrere mobiltelefoner (inkludert blant annet USAs egne Iphoner som blir produsert i Kina), laptoper, leketøy, TV-apparater og annet elektronisk utstyr, skriver hun i meglerhusets morgenrapport.

Utspillet til Trump har også fått store konsevenser over hele finansverdenen. Amerikanske og asiatiske børser er kraftig ned og oljeprisen falt tre dollar fatet på kort tid. Den norske kronen svekket seg mot euro, og en euro ligger nå på 9,85 kroner, det svakeste på tre måneder. Vondt blir med andre ord verre for nordmenn som for tiden befinner seg på ferie i typiske Syden-land som Hellas og Spania.

Oslo Børs er dessuten ned 1,4 prosent fredag morgen som følge av den globale nedgangen. Blant de store taperne er oljeselskap som Equinor og Røkkes Aker BP. Sistnevnte, børsens syvende største selskap, er ned over fire prosent.

Presidentens kunngjøring om den nye tollsatsen kom i etterkant av resultatløse handelssamtaler mellom utsendinger fra USA og Kina i Shanghai tidligere denne uka.

Det kommer dessuten i kjølvannet av det, med Trumps øyne, skuffende rentemøtet i sentralbanken Federal Reserve denne uken. Der kuttet sentralbanken riktignok renten, men gjorde det klart at dette ikke var starten på en lengre periode med rentekutt slik Trump håpet.

Flere eksperter, inkludert Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen, tror Kina-kuttene torsdag har sammenheng med rentemøtet dagen før.

- Fed viser til usikkerheten og de negative virkningene av handelsuroen som den viktigste faktoren bak rentekuttet, men er usikre på hvor mange flere rentekutt det er behov for. Trump ønsker renta videre ned. Dermed tenker han kanskje at litt mer uro nok får Fed til å senke videre. Så kan han heller «make a great deal» når renta er kommet ytterligere ned, skriver Olsen i meglerhusets morgenrapport.

Negativ

Kinas utenriksminister sier USAs skjerping av tollsatser på kinesiske varer er lite konstruktivt om man skal finne en løsning på handelskonflikten.

– Tiltakende tollsatser er definitivt ikke et konstruktivt grep for å løse økonomiske og handelsrelaterte gnisninger, sier utenriksminister Wang Yi, ifølge NTB.