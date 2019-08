Trumps kjernevelgere protesterer: – Han tar livet av jobbene våre

Lastebilsjåfører møtte opp mannsterke for Trump på valgdagen i 2016. Nå mener de Trumps handelskrig tar livet av jobbene deres.

For omtrent et år siden, kunne flere medier rapportere at det var så stor mangel på lastebilsjåfører i USA, at de betalte ut svimlende bonuser for å få folk inn i yrket.

Les også: Rapport: Kina kan knuse USA i Asia på få timer

Tre av fire støttet Trump

Nå har imidlertid pendelen snudd fullstendig. Det som foreløpig ses på som en nedkjøling i den amerikanske økonomien, har fått konsekvenser for kjernevelgerne til president Donald Trump: Lastebilsjåfører.

Ifølge den amerikanske lastebilforeningen er det 3,5 millioner lastebilsjåfører i landet. Og de er i stor grad republikanere og konservative.

I en grundig undersøkelse i forbindelse med forrige presidentvalg, var det hele tre fjerdedeler av amerikanske lastebilsjåfører som oppga at de ville stemme på Trump. Andre undersøkelser har vist at det er blant de mest konservative yrkene i USA.

STØTTET TRUMP: Lastebilsjåfører i USA var en av de sterkeste Trump-supporterne. Nå er det tøffere tider, etter en nedkjøling i bransjen. Foto: Tom Sampson (AP)

«Blodbad»

Ifølge Business Insider har transportmarkedet gått brutalt nedover det siste året. I juli var det en nedgang på 37 prosent i antallet transportordre sammenlignet med for ett år siden. Og minst 2.500 lastebilsjåfører har mistet jobben.

Den amerikanske lastebilsjåføren Morris Coffman har vært i yrket i 35 år. Ifølge han er det dårlige tider, og det er Trumps skyld.

– Jeg har vært vitne til mange opp og nedturer i denne bransjen, men ingenting som dette. Trumps idiotiske ideer ødelegger økonomien, sier han til Business Insider.

Flere eksperter har påpekt at det var en kortvarig boom innenfor transportnæringen, etter flere fabrikker ble gjenåpnet eller bygget nytt. Fjoråret var eksepsjonelt godt, hevder de. Nå har imidlertid markedet kjølt seg ned.

Det skaper hodebry for Trump.

– Går hardest utover republikanere

– Det er mange som ha glemt sin økonomiske ABC, sier Jan Arild Snoen. Han skribent for det borgerlige magasinet Minerva og ekspert på amerikansk politikk.

USA-EKSPERT: Jan Arild Snoen er forfatter, skribent for Minerva og ekspert på amerikansk politikk. Foto: Minerva

Han forklarer:

– Handelskrigen går hardest utover fattige og republikanske områder. Trump har gjort noen tiltak for å bøte på dette, for eksempel gjennom subsidiene til bøndene. Nå ser det ut som de holder fast på Trump. Men du kan ikke kjøpe alle gruppene som rammes, sier Snoen.

Han mener frihandel er positivt, og stiller seg negative til toll-tiltakene til Trump. Men erkjenner samtidig at kineserne har jukset mye når det gjelder eiendomsrett og copyright på produkter.

Snoen forklarer at selv om politikerne i USA bruker tollen for å beskytte produsenter i politisk konkurranseområder, gjør kineserne mottiltak som treffer der det smerter mest.

Ifølge en studie gjort i mars, konkluderte forskerne at handelskrigen «Våre funn viser at handelsavhengige arbeidere i tungt republikanske områder er dem som treffes hardest av handelskrigen.»

– Tror du Trump til slutt bøyer av?

– Det er åpenbart at Kina er bedre politisk i stand til å absorbere en økonomisk trøkk enn et demokratisk USA. Det gir kineserne en fordel. Det er også sånn at Kina er veldig avhengig av eksport. Sånn at de får en større smell, men så er de bedre i stand politisk til å håndtere det. Det er mange, kineserne inkludert, som venter på at dette skal bare være en fireårsperiode som er et avvik, også går vi tilbake til normalen, sier han til Nettavisen Økonomi.