Trumps møte kan gi full fest: - En stor dag

Det er stor optimisme å spore før dramatisk Kina-møte i Washington.

NEW YORK (Nettavisen): Fredag skal president Donald Trump møte Kinas visestatsminister Liu He til handelssamtaler.

På Wall Street er det stor optimisme å spore foran møtet, og Dow Jones startet over 300 poeng opp ved børsåpning klokken 15.30 norsk tid.

Også Nasdaq og S&P 500 startet opp, melder CNBC. Nasdaq er opp hele 1,5 prosent.

President Donald Trump skiver fredag ettermiddag norsk tid at alt ligger til rette for en positiv dag:

- Gode ting skjer på handelsmøtet med Kina. Det er varmere følelser enn tidligere, mer som i gamle dager. Jeg skal møte visestatsministeren i dag. Alle har lyst til at noe betydelig skal skje! skriver presidenten.

- Kan bli en enorm boost for aksjene

- Selv bare en delvis avtale kan bli en enorm boost for aksjene, spesielt med tanke på på alle de skremmende overskriftene denne uken, sier Ken Berman, grunnleggeren av Gorilla Trades, ifølge CNBC.

Sent torsdag la president Doald Trump ut følgende Twitter-melding om det kommende møtet med kineserne:

- En stor dag med forhandlinger med Kina. De ønsker å lande en avtale, men gjør jeg? Jeg har møte med visestatsministeren i morgen i Det hvite hus.

Trump: - Veldig god forhandling

President Donald Trump antyder at det er oppnådd fremskritt allerede etter første dag av handelssamtalene med den kinesiske delegasjonen i Washington.

Samtalene ble innledet torsdag og fredag er det ventet at Trump skal møte Kinas visestatsminister Liu He, som leder den kinesiske delegasjonen.

Møtet er ventet å finne sted klokken 14.45 lokal tid, det vil si klokken 20.45 norsk tid.

Torsdag kommenterte Trump hvordan første dag hadde gått, Liu He var i møte med den amerikanske finansministeren, Steven Mnuchin, og USAs handelsrepresentant, Robert Lighthizer.

– Jeg må si at jeg syns det veldig bra. Vi har hatt en veldig, veldig god forhandling med Kina, sa Trump, uten å gå i detalj.

Her er Kinas visestatsminister Liu He i samtaler med president Donald Trump i Det ovale kontor i april i år. Foto: Jim WATSON / AFP

Den gemyttlige tonen var et brått taktomslag til langt bedre utsikter, etter en uke med amerikansk svartelisting av kinesiske selskaper og gjensidige visumrestriksjoner.

Skal innføre toll på 250 milliarder dollar

Det er for øvrig kun få dager til USA etter planen skal innføre mer toll på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar. Det er tidligere varslet at tollen trer i kraft fra 15. oktober. Tolløkningen på kinesiske varer, fra 25 til 30 prosent, kom i kjølvannet av at Kina kunngjorde at landet ville gi unntak for toll på amerikanske varer i 16 kategorier.

Presset har imidlertid økt de siste ukene, både på USA og Kina, for å få landene til dempe den aggressive tonen i handelskrigen, som nå har pågått i over ett år.

Kina har ikke offisielt kommentert samtalene torsdag. Ifølge nyhetsbyrået Reuters forlot den kinesiske visestatsministeren møtet smilende og vinkende og satte seg i sin ventende Cadillac, uten å svare på spørsmål.

Oslo Børs og oljeprisen er opp

Oslo Børs er ellers svakt opp fredag, rundt 0,7 prosent, en god time før stengetid. Oljeprisen steg også fredag, etter at et iransk tankskip ble truffet av to missiler i Rødehavet utenfor kysten av Saudi-Arabia.

Prisen på nordsjøolje steg i første omgang med godt over 2 prosent, men senere på dagen ble stigningen redusert til 1,6 prosent, 60,05 dollar per fat.

(Nettavisen/NTB)