Trygd og etterlønn: Kari (54) fikk betinget fengsel - statsråden slipper unna

- Det er forskjell på folk, sier BI-professor.

Er det likhet for loven for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Norge?

- Nei, svarer professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

- Det er forskjell på folk. Det bør nå være allment kjent og oppfattet, at det i Norge ikke er likhet for loven. Vi begynner å få tallrike eksempler, sier han.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (54, H) sier han og kommunestyret i Senja i Troms ikke kunne loven da han søkte og fikk etterlønn han ikke skulle hatt. Han betalte tilbake og er tilsynelatende ferdig med saken.



I Sandnes i Rogaland har Kari Eldbjørg Vindenes (54) vært involvert i en situasjon som ligner. Nav trodde hun hadde fått penger hun ikke skulle hatt, og mente det var hennes ansvar å kunne loven. Hun ble straffeforfulgt og dømt.

Mottok etterlønn

Fredag avslørte Dagbladet hvordan fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) hadde mottatt over 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune (slått sammen med Senja) i Troms, til tross for at han gikk til stillingen som statssekretær i Erna Solbergs regjering.

Sivertsen hadde søkt om etterlønnen som ble innvilget av kommunestyret. Nåværende ordfører sier til Dagbladet at vedtaket «ser ut til å ha blitt fattet ut fra mangelfulle saksopplysninger til kommunestyret».

Dette var i strid med kommuneloven.

- Loven er krystallklar, sa arbeidsrettsekspert Knut-Marius Sture i Arntzen de Besche til avisen.

Beklaget

Fiskeriminister Syvertsen har innrømmet feil, og vil nå betale tilbake pengene.

– Ja, jeg har sett nå at det ikke er samsvar mellom det som er vedtatt og kommuneloven. Det skulle vært en avkorting. Jeg har snakket med rådmannen om dette også. Det er for så vidt bra det ble avdekket slik at Senja kommune får oppdatert regelverket sitt, sa ministeren.

Det ser ut til å være slutten på den historien. I ettertid har han avansert i yrkeslivet og gått fra å være statssekretær til å få plass ved kongens bord som statsråd.



Hadde han mottatt 120.000 kroner uberettiget som trygdemottaker, hadde han stått i overhengende fare for å bli dømt til ubetinget fengsel. Nav Kontroll sier til Nettavisen at Høyesterett har satt grensen på 99.858 kroner. Les mer om beløpsgrensen lenger nede.

- Holder seg unna politikere

- Økokrim (den nasjonale politienheten for etterforskning av økonomisk kriminalitet) holder seg unna politikere. Økokrim vil si at dette er en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det vil si at politikere kontrollerer politikere, og det fungerer ikke i praksis, sier professor Gottschalk.

Han er klar på at Sivertsen har brutt loven.

- Det er både ulovlig å tilby og motta en utilbørlig fordel. Han har både søkt om og mottatt en utilbørlig fordel, og det rammes av bedrageribestemmelsen.

Professor Petter Gottschalk mener at politiet ikke tar i økonomisk kriminalitet blant politikere, og at Keshvari-saken var et unntak. Foto: Nicolas Tourrenc (BI)

Straffeforfulgte Kari

Politiet holdt seg derimot ikke unna Kari Eldbjørg Vindenes, etter at Nav mente hun hadde mottatt 186.000 kroner hun ikke skulle hatt. Årsaken var at hun hadde vært i Sverige mens hun fikk trygd. Hun er en av de 75 som Riksadvokaten sier har blitt uskyldig dømt.

I 2016 fikk hun beskjed om at Nav ville kreve tilbake 275.000 kroner og trolig anmelde henne.

- Jeg sa jeg ikke visste at jeg hadde gjort noe ulovlig, men fikk beskjed fra Nav om at det var min plikt å sette meg inn i lovene, sier Vindenes til Nettavisen.

- Det hjelper ikke å komme med unnskyldninger. Man er helt hjelpeløs når systemet setter igang. Du kan ha mange unnskyldninger, men det hjelper lite, sier hun til Nettavisen.

I 2017 ble hun anmeldt og i august 2019 ble hun dømt for å ha mottatt 186.000 trygdekroner urettmessig. Dette gir egentlig ubetinget fengsel, men fordi saken hadde tatt så lang tid og hun hadde betalt tilbake noe, fikk hun betinget fengsel.

- Men det hjelper ikke å betale tilbake alt til NAV. Man blir straffet, sier hun.

Har forståelse for ministeren

- Hva synes du om at fiskeriministeren slipper å bli straffeforfulgt?

- Fordi jeg havnet i slike problemer med begge beina, så skjønner jeg godt at det kan skje, sier Vindenes.

Hun har forståelse for at fiskeriministeren kan ha hatt tillit til sin arbeidsgiver og stolt på at de kunne regelverket.

- Etter det jeg opplevde, så dømmer jeg ikke andre så fort, sier hun.

- Han er skurken

Professor Petter Gottschalk er ikke like ettergivende med fiskeriministerens (eller andre politikeres) handlinger.

- Jeg skrev en rapport sammen med Manifest for flere år siden der vi påpekte at det er forskjell mellom hvitsnipp-kriminalitet og de som ble anmeldt av Nav, sier Gottschalk.

Rapporten konkluderte med at risikoen for å bli tatt for kriminalitet blant politikere, i toppen av toppen innen næringsliv, og i forvaltning, er liten. Du kan lese rapporten her.

- Her er det Sivertsen som er skurken. Han søkte om penger og tok imot dem. Så betaler han tilbake når han blir avslørt, sier Gottschalk og poengterer at det hjelper lite for personer som Vindenes å betale tilbake etter at Nav har påpekt lovbrudd.

- Man kan betale tilbake og gråte litt i retten og si at man ikke visste, men det hjelper lite, sier han.

- Jeg skal rydde opp

Geir Inge Sivertsen ble fiskeriminister 24. januar i år. Her er han sammen med resten av regjeringen på Slottsplassen den dagen.

Nettavisen har oversendt kritikken fra Gottschalk og flere spørsmål til fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen. Vi ønsket blant annet å vite om han mener det er likhet for loven, og om tvilen bør komme Nav-brukere til gode i større grad, hvis de mottar en utilbørlig fordel uten å kjenne lovverket.

Det svarer ikke ministeren på. Gjennom sin kommunikasjonavdeling svarer han:

- Som jeg har sagt tidligere så ønsker jeg å rydde opp slik at dette blir riktig. Sett i ettertid skulle jeg ikke søkt om etterlønn. Jeg vil selvfølgelig betale tilbake penger jeg ikke skulle hatt.

Økokrim: - Vi forskjellsbehandler ikke

Økokrim avviser at de forskjellsbehandler.

- Det er ikke riktig at Økokrim kvier seg for å etterforske personer som følge av deres yrke eller tittel. Økokrim skal gjennom etterforsking kartlegge hvem som eventuelt er strafferettslig ansvarlig for en handling, og i påtalevurderingen skal vi ikke skjele til vedkommendes posisjon i samfunnet. Økokrim kan ikke la være å etterforske mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet fordi en person for eksempel er profilert eller formuende eller har en leder-rolle, sier konstituert assisterende Økokrim-sjef, Reidar Bruusgaard til Nettavisen.

Reidar Bruusgaard er konstituert assisterende Økokrim-sjef. Foto: (Økokrim)

Nav: - Plikt til å gi korrekte opplysninger

Nav Kontroll opplyser i e-post til Nettavisen gjennom kommunikasjonavdelingen at Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over IG (99.858 kroner per 1. mai 2019) normalt skal føre til ubetinget fengsel.

- Når du søker og får innvilget en stønad får du informasjon om rettigheter og plikter. Du har blant annet plikt til å gi korrekte opplysninger til NAV, både før og underveis i stønadsløpet, sier direktør Ole Johan Heir i Nav Kontroll i e-posten og viser til folketrygdlovens § 21-3 om brukerens lovpålagte plikt til å gi korrekte opplysninger.

Heir svarer at et fåtall av feilutbetalingene ender med anmeldelse.

- Når vi vurderer om en sak skal anmeldes, må vi vurdere om handlingene kan være gjort bevisst, at det er feilinformert eller unnlatt å informere Nav om forhold som kan være av betydning for retten til ytelsen, svarer Heir i Nav Kontroll.