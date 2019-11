Trygler Erna Solberg om å hjelpe CO2-versting: - Det haster

Mener Norge bør betale for å stoppe vietnamesiske kullkraftverk.

ZEROKONFERANSEN/OSLO (Nettavisen Økonomi:) - Regjeringen planlegger å brenne fire ganger mer kull i 2030 enn nå, noe som vil true folks helse. Samtidig har Vietnam så mye potensiale innen fornybar energi. Jeg tror at med finansiell og teknisk hjelp fra norske myndigheter og fornybar energi-selskaper, så kan vi unngå feiltrinnene som utviklede land har gjort og sikre bærekraftig vekst for Vietnam, og redde det globale klimaet, sier Hong Hoang.

Hoang er leder for Change Vietnam, en av Vietnams ledende miljøorganisasjoner, og har kommet fra Ho Chi Minh-byen til Oslo for å be statsminister Erna Solberg (H) om hjelp.

I forrige uke advarte Det internasjonale energibyrået (IEA) mot en kraftig vekst i etterspørselen etter kull i Asia i årene som kommer. Vietnam er, etter Kina og India, landet i verden som bygger mest ny kullkraft - med over 40 GW planlagt ny kapasitet.

For å nå verdens klimamål, må verden kutte ut minst 60 prosent av kullbruken innen ti år - og fase den helt ut innen 2050. Da trengs mer fornybar energi - og finansielle muskler.

- Tidligere i år signerte norske Scatec Solar en samarbeidsavtale for deres første solprosjekt på 485 MW i Vietnam, og de har forslag om flere investeringer. Norge har gjort så mye viktig for klimaet, men dere kan gjøre mye mer. Samarbeid med utviklingsland som Vietnam - gi oss deres tekniske og finansielle støtte. Med strategisk samarbeid kan Vietnam omgå vår kullavhengighet og bli en leder i energiomstillingen, sier Hoang.

Vietnam hungrer etter mer energi, og akkurat nå er kull en billigere, mer pålitelig og kjent kilde til energi enn fornybar. Fornybar energi står for rundt 1 prosent av landets strømproduksjon, og vil vokse til 2,3 prosent i løpet av 2020. Det er for seint, mener flere på Zero-konferansen i Oslo. Bildet er fra vindparken Phu Lac i det sørlige Vietnam. Foto: Manan Vatsyayana (AFP)

Investor: - Norge bør vise klimalederskap

Hvorfor kan ikke Vietnam bygge ut fornybar energi-kapasitet og fase ut kullkraften selv? Gjeld. Vietnams høye gjeld gjør at Det internasjonale pengefondet (IMF) anser risikoen for høy til at de tilbyr lån til utbygging av grønn teknologi. Her kan norske midler potensielt hjelpe vietnameserne, ifølge investor Kevin Hogan.

Hogan har nær kjennskap til Vietnam gjennom sitt arbeid som direktør i Neovela Transition Finance (NTF). Han mener Solberg og Norge bør tilby garantiene som mangler og inngå et partnerskap med Vietnam for å få faset ut kull fortere.

- Her kan Norge virkelig vise sitt internasjonale lederskap innen klima gjennom praktisk handling rettet mot en av klimakampene som haster aller mest. Å støtte overgangen fra kull i Vietnam kan også bidra til å utvikle en vei ut av kull for andre land, sier Hogan.

Hogan og hans NTF jobber nå for å samle en bred koalisjon av støttespillere som kan spytte inn til sammen 5,5 milliarder dollar i investeringer i 5,8 GW fornybar energi til Vietnam. Allerede har Hogan noen av verdens største banker og forsikringsselskaper, samt europeiske og asiatiske energiselskaper på laget.

- Vietnam ferdigstiller i løpet av de neste månedene sine nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen. For å gi Vietnam muligheten til å sette ambisiøse mål, ønsker vi oss et foreløpig tilbud om støtte til vietnamesiske myndigheter før desember i år, sier Hogan.

Støre og Solberg i munnhuggeri over oljefondet

Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre deltok i en debatt på Zerokonferansen i Oslo om hva Norge kan gjøre for å stoppe byggingen av nye kullkraftverk i utviklingsland som Vietnam. Solberg minnet om Norges bidrag til utviklingsland gjennom blant annet Norfund, men også gjennom større investeringer i fornybar energi gjennom oljefondet.

- Vi har doblet mandatet til oljefondet for fornybar energi. Samtidig er dette noe vi må gjøre gradvis, og vi skal ikke drive politisk aktivisme med oljefondet. Vi må ha ne konservativ og god holdning til hvordan vi kan forvalte pengene våre forsvarlig, sa Solberg fra scenen.

Jonas Gahr Støre, som manet til en offensiv satsing gjennom 200 millioner kroner ekstra til Norfund og fornybar energi, mener en konservativ tilnærming ikke er nok.

- Vi må gjøre dette i tide. Norge må venne seg til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Vi må ta en politisk diskusjon på hva vi kan gjøre med vår kunnskap og kompetanse samtidig som vi bruker oljefondet til et instrument. Det avgjør hvilken kraft Norge kan ha internasjonalt, sa Støre fra scenen.

Solberg reagerte kraftig på Støres uttalelser, og svarte kjapt:

- Det du sier er utrolig farlig for Norge som nasjon. Hvis du signaliserer at oljefondet skal være et politisk redskap så skaper du utenrikspolitisk usikkerhet og utfordringer, sa Solberg.

På direkte spørsmål fra Zero-leder Marius Holm om et mulig partnerskap med Vietnam, svarte Solberg:

- Vi har allerede utvalgte land som vi jobber med for utvikling, og det inkluderer klima- og teknologiinvesteringer. Vietnam er et flott land, men per i dag har vi ikke et slikt samarbeid med dem. Jeg mener tilgang til energi for de fattigste landene i verden er det viktigste for oss nå - og den skal være utslippsfri, sa Solberg fra scenen.

