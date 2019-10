Tungt børsfall - aksjemarkedene frykter riksrett for Trump

Det er en tung dag på Oslo Børs onsdag. Aksjemarkedene frykter hva som skal skje med USAs president.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er ved 10.30-tiden ned 1,4 prosent. Flere av børsens tungvektere har en tung dag, Equinor er ned 1,7 prosent, Telenor er ned 1,5 prosent, mens DNB er ned hele 2,9 prosent.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet peker på flere årsaker til nedgangen, handelskrigen mellom USA og Kina og frykt for nedgangstider, såkalt resesjon. Det betyr en negativ vekst i økonomien i minimum to kvartaler på rad.

- Og så har vi jo trusselen om at Donald Trump skal bli stilt for riksrett, som også preger markedet. Usikkerhet er det verste finansmarkedet vet, og med en risiko for at verdens viktigste posisjon skal bli avsatt, legger det et stort press på markedet, sier Johannesen til Nettavisen Økonomi.

KLART NED: Etter et par børsdager med en liten oppgang, faller Hovedindeksen klart onsdag morgen.

Dårligste siden 2009

Videre kom det i går kveld norsk tid dårlige tall for stemningen i den amerikanske industrien. Stemningen er nå den dårligste siden finanskriseåret 2009.

- Dårlige makrotall fra USA er det siste et usikkert marked ønsker seg nå. Med en skjør europeisk og asiatisk økonomi grunnet handelskrigen, er markedet ekstra sårbart for dårlige nyheter fra verdens vekstmotor USA, sier Johannesen.

Dette var også andre kvartalet på rad med dårlige stemningstall, som øker sannsynligheten for en resesjon i verdens største økonomi.

- Dette tynger markedet,og vi så et bredt fall både i USA og Asia i natt som påvirker Oslo Børs. Vår hjemlige børs er svært avhengig av en solid makroøkonomi, gitt at vi er en liten åpen økonomi med en stor andel sykliske råvareselskaper, sier investeringsøkonomen.

Oljefall

I tillegg har oljeprisen falt til under 60 dollar fatet, som er dårlig nytt for den råvarebaserte norske børsen. Riktig nok er det en liten oppgang i dag, men Johannesen sier oljeprisen er fortsatt ned fra stenging i går.

- Oljen har nå mistet «risikopremien» som man handlet på inntil nylig etter angrepene på Saudi Aramcos oljeproduksjonsanlegg i Saudi Arabia, sier Johannesen. Lavere risikopremie betyr mindre frykt, og da faller oljeprisen.

Johannesen peker på at Saudi Arabia allerede har klart å erstatte bortfallet på over 5 millioner fat olje etter angrepet. Det betyr at tilbudet av olje i makredet har økt, som presser prisen nedover.

- Dessuten ser vi en rekordhøy skiferproduksjon i USA, som per i dag bidrar til at vi har en overproduksjon av olje i markedet, sier han.

Tok ut penger

Nyhetsbyrået Bloomberg meldte tirsdag kveld at Norge har tatt ut 400 millioner dollar fra Oljefondet. Uttaket skal være det første på over ett år og ble gjort av Finansdepartementet i august. Det skal ifølge nyhetsbyrået ikke foreligge noen forklaring på hvorfor uttaket ble gjort.

Magne Østnor i DNB Markets sier han ikke ser den åpenbare årsaken til uttaket, men viser til at oljeprisen har falt noe. 400 millioner dollar, tilsvarer ca. 3,6 milliarder kroner.

For øyeblikket er det over 9700 milliarder koner i oljefondet, så uttaket utgjør bare en brøkdel av fondet. Regjeringen kan over tid ta ut inntil 3 prosent av fondet. I dagens verdier tilsvarer det 290 milliarder kroner.