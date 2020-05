Turistperle vil betale deg for å feriere der

Skal bruke 120 milliarder kroner på å ta regningen for turistene.

NEW YORK (Nettavisen): Japan har bestemt seg for å investere milliarder av kroner for å få turistene til å komme tilbake etter at koronakrisen er over.

The Japan Times melder nå at de vil bruke rundt 120 milliarder norske kroner på å sponse turistenes flybilletter og hotellopphold.

Nedgang på 99,9 prosent

Alle detaljene i turistfrieriet er ikke kjent, men lederen for Japans turistbyrå, Hiroshi Tabata, sier at planen er å subsidiere halvparten av turistene reiseutgifter. På denne måten håper de å lokke flere turister til landet.

I april besøkte bare rundt 2900 utlendinger Japan, en nedgang på 99,9 prosent sammenlignet med året før, viser tall fra myndighetene.

Det er første gang siden 1964 at antall utlendinger som har besøkt Japan på en måned faller under 10.000.

Hovedgaten i området Ginza i Tokyo koker vanligvis med liv, men ikke under koronakrisen. Nå håper japenerne å få turistene tilbake til landet når krisen er over. Dette bildet er tatt 15. mai i år. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Planen å komme i gang med turistoffensiven allerede i juli i år.

Turistperlen Sicilia er et annet sted som nå tilbyr å ta deler av regningen din, om du reiser dit etter at koronakrisen er over.

Mandag denne uken ble unntakstilstanden i Japan opphevet, men myndighetene oppfordrer folk likevel til ikke å reise innenlands. Det er fortsatt omfattende innreiseforbud til Japan, men planen er å løse opp dette fra slutten av juni.

Så langt er rundt 17.000 smittet av koronaviruset i Japan, mens rundt 850 er døde.

Nordmenn: Skal feriere hjemme

En undersøkelse offentliggjort denne uken, viser at 48 prosent av de spurte planlegger å tilbringe årets sommer hjemme.

På andreplass følger sommerferie på hytta, noe 41 prosent av de spurte planlegger, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for forsikringsselskapet Fremtind.

Bilferie kommer på tredjeplass og er noe 32 prosent svarer at de skal, ifølge NTB.

På de neste plassene ligger følgende ferieplaner:

* Oppussing eller oppgraderinger hjemme (21 prosent)

* Telttur (19 prosent)

* Båtferie (7 prosent)

* Bruke DNT-hytter (6 prosent)

* Campingvognferie (6 prosent)

* Annet (14 prosent)