Tusenvis av ansatte fanget i ond korona-sirkel

NEW YORK (Nettavisen): For mange ansatte i cruiseindustrien fortsetter marerittet, selv om båtene nå er tømt for passasjerer som har kommet seg hjem.

Cruiseindustrien er en av de hardest rammede etter koronapepidemien. Flere av båtene har hatt virusutbrudd om bord, noe som har resultert i flere dødsfall.

Ifølge The Sacramente Bee la det siste cruiseskipet som var eid av en stor internasjonal aktør, Carnival’s Costa Deliziosa, til kai i Italia sent tirsdag kveld denne uken, etter 107 dager til sjøs.

Her har det ikke vært noe utbrudd av koronaviruset om bord, og dermed kunne 295 passasjerer gå i land i Barcelona på mandag, mens de siste 1,224 passasjerene og 898 besetningsmedlemmene gikk i land på onsdag.

Men ikke alle er like heldige.

90.000 ansatte fanget på cruiseskip

I begynnelse av april satt mer en 90.000 ansatte på cruiseskip fanget om bord på rundt 100 cruisebåter i amerikanske farvann eller ved amerikanske havner, melder ABC News.

Tusenvis av ansatte på syv cruiseskip som nå ligger til kai eller har ankret opp ved Port Canaveral i Florida, er nå fanget om bord. Foto: Screengrab: Wesh2

Det er uklart hvor mange av disse som nå har fått lov til å gå av båten. Men mange ansatte på syv cruiseskip som nå ligger til kai eller har ankret opp ved Port Canaveral i Florida, er nå tvunget til å bli om bord.

Ifølge TV-kanalen Wesh2 som har besøkt Port Canaveral i Florida går tusenvis av ansatte hvileløst ombord. Det kan være så mange som 2500 ansatte på hver enkelt av disse cruisebåtene og mange av dem er nå altså korona-fast om bord. Noen av cruisbåtene har ligget der så lenge som en måned, og ingen ansatte får komme av båtene med mindre de har en flybillett hjem.

Ikke alle cruiseskipene ligger til kai. Flere av dem har også ankret opp på sjøen. Foto: Screengrab: Wesh2

- Man skulle i utgangspunktet tro at man kunne forflytte et par hundre av av skipene om gangen, men det har ikke vært så lett, sier John Murray, administrerende direktør ved Port Canaveral’s til TV-kanalen.

Busslass med ansatte returneres til skipene

Han opplyser at cruise-selskapene har forsøkt å sette opp charterfly hjem for mannskapene, mange av dem fra Indonesia. Men mange av flygningene har blitt kansellert, noen som har ført til at busslass med ansatte har blitt returnert tilbake til båtene.

- De drar tilbake på skipet, og så snart de er ombord, blir de satt i en to ukers karantene. De gjør dette for å unngå å bringe viruset på skipet, sier Murray.

Ifølge Murray satser flere cruiseselskaper å være tilbake på sjøen i slutten av juni, selv om det kan ta mye lengre tid. Kilder i industrien opplyser også at flere cruiseselskap har lånt nok penger til å utsette oppstarten til neste år.

Passasjerer på 32 cruiseskip fikk viruset

Den føderale smittevernetaten CDC har listet opp totalt 32 internasjonale cruiseskip som ble rammet av koronaviruset mens de var i amerikansk farvann.

Se hele listen på bildet under:

Den føderale smittevernetaten CDC har laget denne listen over alle internasjonale skip som kom inn i amerinkansk farvann og som ble rammet av koronaviruset. Foto: CDC

Skipene som er merket med * er de skipene som CDC ble varslet om hadde passasjerer som var COVID-19-positive mens de var om bord.

Når det gjelder alle de esterende skipene, så hadde reisende om bord symptomer og testet positivt for COVID-19 i løpet av 14 dager etter avstigning. Dermed kan de ha blitt smittet ombord, men man utelukker heller ikke andre smittekilder, opplyser CDC.