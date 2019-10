Tutta kjøpte kjempevilla i Oslo vest

Norges største kvinnelige golfstjerne har bladd opp nesten 40 millioner kroner for en stor villa på Holmen i Oslo vest.

Adressen er Østre Holmensvingen 16, som 11. oktober ble formelt overdratt for 39,25 millioner kroner.

Tomten er på 1,73 mål, mens boligen går over to etasjer og er på 341 kvadratmeter, ifølge Finansavisen.

Suzann Pettersen og ektemannen Christian Ringvold Pettersen har kjøpt det som beskrives som et nøkternt hus sammenliknet med parets tidligere byggeplaner. I januar i år ble det kjent at paret planla en kjempevilla på Vinderen til 50 millioner kroner. Det ble det ingenting av.

Ingen store påkostninger

Selgerne av Østre Holmensvingen 1 er Jørgen og Adele Pran, som i 2007 betalte 15,2 millioner kroner for boligen. Det er ifølge Finansavisen ikke gjort noen ting ved det ytre på huset som tyder på store investeringer.

Østre Holmensvingen 16 ligger i nærheten av Norges desidert dyreste bolig til salgs, Østre Holmen gård. Prisantydningen her er svimlende 175 millioner kroner.

Tuttas nye bolig ligger også rett ved en annen rådyr villa, Østre Holmensvingen 1. Denne villaen er til salgs for 62 millioner kroner. Holmen er et klassisk villastrøk rett nedenfor Holmenkollåsen, med områdene Slemdal i øst og Smestad i sør.

Verdenstoer

Suzann Pettersen kunngjorde for en måned siden at hun legger golfbagen og køllene på hylla, etter å ha avgjort Solheim Cup for Europa mot USA.

Suzann Pettersen (38), med kallenavnet «Tutta», var som best rangert som nummer to i verden, senest fra august 2011 til februar 2012. Hun tok i løpet av karrieren syv seire på Ladies European Tour og 15 på den amerikanske LPGA-touren,

Tutta begynte å spille golf da hun var seks år gammel og utmerket seg tidlig som et stort golftalent.