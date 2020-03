TV 2 gikk 420 millioner i overskudd - fikk 135 mill fra staten

Penger fra staten hjalp til et svært godt år for den dansk-eide kanalen.

2019 ble det første året hvor TV 2 hadde en allmennkringkasteravtale med staten som ga dem 135 millioner kroner fra staten.

Årsregnskapet viser at selskapet i løpet av året økte både omsetningen og overskuddet.



- Omsetningen i TV 2 økte med 548 millioner kroner til 5011 millioner kroner i 2019, mot 4463 millioner året før. Driftsresultat etter resultat fra tilknyttede selskaper ble 420 millioner kroner, som er 30 millioner bedre enn i 2018, skriver TV 2 i en melding.

Det betyr at selskapet ville opplevd et bunnlinjefall på 100 millioner kroner uten statsstøtten. TV 2 tilskriver økte kostnader i stor grad økte kostnader til sportsrettigheter, Sumo-satsing - samt nyansettelser og utvikling i forbindelse med allmennkringkasteravtalen.

- Den nye mediehverdagen gjør at vi må fortsette å endre oss løpende, fordi vi har en viktig jobb å gjøre for alle nordmenn fremover. Vår evne til å levere på samfunnsoppdraget vil kanskje mer en noen gang i TV 2s historie bli satt på prøve i ukene og månedene som kommer, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Selskapet melder at 2020 vil bli et krevende år for TV 2 på grunn av koronapandemien.

TV 2s regnskaper omfatter TV 2 Gruppen AS, TV 2 AS, Vimond Media Solutions AS, Screen Media AS (solgt 01.09.19), Aventia Media AS, Screen Story AS, Screen Story Film & TV AS, Broom.no AS, Broommarked AS, TV 2 Skole AS, TV 2 Invest AS, Wolftech Broadcast Solutions AS og Electric Friends AS.