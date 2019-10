TV 2 legger ned kanal

TV 2 har besluttet å legge ned humorsatsingen med kanalen TV 2 humor.

Storsatsingen TV 2 humor legges ned, etter selskapet mener det ikke lenger egner seg for lineær TV.

Fra og med 1. januar 2020 er det over og ut for kanalen.

Det meddeler selskapet i en pressemelding fredag.

– For å være relevante for seerne må vi tilpasse vårt tilbud i tråd med utviklingen. Vi ser at humor er blant de kategoriene som egner seg bedre for VOD, spesielt i de yngre målgruppene, mens for eksempel live sport går svært bra på lineær TV, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i en pressemelding.

Selskapet forsikrer at de viktigste og mest populære seriene vil fortsette å være tilgjengelig på TV 2 Sumo, som er deres strømmetjeneste på nett.

Det skal gjelde serier som Modern Family, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon og The Office.