TV 2 øker prisen på Premier League for egne kunder

Øker prisen med snaue 70 kroner i måneden, langt mindre enn distributørene.

Det kom sjokkbølger blant norske fotballinteresserte TV-tittere da det i forrige uke ble kjent av prisen på TV 2s Premier League-kanaler vil øke med opp til 200 kroner.

Både Canal Digital, Altibox og RiksTV varslet at de setter opp prisene på Premier League-abonnementene kraftig, mens øvrige aktører varsler at de er i tenkeboksen.

Les også: Nå blir Premier League mye dyrere

Dyrere

Canal Digital økte prisene fra 499 kroner per måned til 699, mens Altibox økte med 150 kroner. Øvrige aktører, som Telia, har fortsatt ikke bestemt seg, en uke etter at Canal Digital gikk ut med sin økning.

TV-distributørene begrunnet dette med at TV 2 har økt sin veiledende pris til dem, som følge av økte rettighetskostnader.

Det var dermed spenning rundt hvor mye TV 2 selv ville øke prisene. Det viste seg å være langt mindre, bare 70 kroner.

Det fremgår av en epost sendt ut til TV 2 Sumos kunder mandag. Den nye prisen blir 519 kroner for pakken med Premier League og Sport og 549 kroner for Total-pakken, som inkluderer alle øvrige kanaler også.

Langt billigere

Det blir dermed et langt billigere alternativ for fotballinteresserte nordmenn enn å kjøpe gjennom distributørene.

- Det er ikke unaturlig at prisen ligger lavere på TV 2 Sumo enn hos en distributør. Vi selger Premier League direkte på TV 2 Sumo, mens distributørene skal ha sin fortjeneste på å selge produktene. I tillegg har de utgifter til sitt ekstra salgsledd, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, til Kampanje, som omtalte saken først.

- Distributørene bestemmer sin pris ut mot kundene, og kan velge hvor høy margin de ønsker å ta ut fra den veiledende prisen som TV 2 har satt. Her ser vi jo også at distributørene setter ulike priser ut mot kundene, sier Willand.

Det er også blitt spekulert i om TV 2 har økt prisene mer overfor distributørene slik at flere skal velge TV 2 Sumo. Kanalen mister nemlig rettighetene til Premier Leagye om to år og kan ha egeninteresse av å ha et direkte kontroll over disse kundene.