TV 2s superduo håver inn - sjekk forskjellen på radarparet

Thomas Numme og Harald Rønneberg håver inn millioner lenge etter at de forlot TV 2-suksessen «Senkveld».

- Styret er helt vilt fornøyd med daglig leder, og synes han er overraskende lite problematisk å ha med å gjøre, var Harald Rønnebergs kommentar da Nettavisen i mai omtalte hans økonomiske resultater.



Nå har også hans makker Thomas Nummes (50) åpnet sine bøker, og de viser at programlederen fremdeles har til salt i grøten og vel så det.



Nummes selskap heter Debut Holding AS, og regnskapet for 2019 viser en nedgang i inntektene fra 4,1 millioner kroner i 2018 til 3,05 millioner i fjor. Driftsresultatet er mer enn halvert fra 1,68 millioner kroner til 765.000.

Før skatt satt den populære programlederen igjen i fjor med 1,15 millioner kroner, som er ned fra 2,07 millioner i 2018. Men Numme bevilget seg et utbytte for fjoråret på 1.275.000 kroner og tok ut en ordinr lønn på 1,48 millioner. Til sammen blir det 2,75 millioner.

Slår makkeren

I tabellen under har vi gjort en kort sammenlikning av Nummes inntekter og resultat mot den mangeårige makkeren Harald Rønneberg for 2019:

Selv om inntektene til Numme er betydelige lavere, er resultatet relativt sett bedre, og han bevilget seg en høyere lønn og utbytte.

Debut Holding hadde ved utgangen av fjoråret en bokført egenkapital på 1,58 millioner kroner, det vil si at dette var den vurderte verdien av Nummes nettoverdier. Han har plassert omtrent det samme beløpet i aksjer.

Nettavisen har så langt ikke lykkes å få tak i Numme for en kommentar til fjorårstallene.

Gamle venner

Numme eier blant annet 20 prosent av event- og underholdningsselskapet Plan B, der de mangeårige bekjentskapene Harald Rønneberg og Truls Svendsen er medeiere.

Thomas Numme var i perioden 2003 til 2018 programleder for det svært populære programmet Senkveld på TV 2 sammen med Harald Rønneberg.

Numme vokste opp i Sandefjord, men bor sammen med kona Annette Walther Numme og deres tre barn i Oslo. Det seneste året har han gjort seg bemerket i programmet «CasaNumme», der han og kona inviterer profilerte par med unike kjærlighetshistorier til familiehuset i Spania.

Radiojournalist

Numme er utdannet radiojournalist og debuterte i riksmediene som programleder og reporter i radioprogrammet Holger Nielsens Metode i NRK P3. I 2002 ledet han det aller første norske Melodi Grand Prix Junior sammen med Stian Barsnes-Simonsen. Senkveld med Thomas og Harald.

Han vant senere klassen beste mannlige programleder under Gullruten 2015. Under Gullruten 2018 fikk han og Rønneberg hedersprisen for sine 15 år som programleder for Senkveld.

Thomas Numme er også foredragsholder og arrangementsleder. Han er sønn av Yngvar Numme, kjent fra det populære showbandet Dizzie Tunes.

Som yngre var Numme en talentfull håndballspiller. Han spilte på eliteserienivå for Sandefjord Håndballklubb og har også seks yngre landskamper for Norge.