TV-aksjonen: Nå ser det ikke lyst ut

Opptellingen så langt viser at det er langt, langt igjen til fjorårets resultat.

Saken oppdateres utover kvelden.

Hvis TV-aksjonen 2020 skal nå opp til fjorårets tall, har de langt igjen. Ved 19-tiden er det blitt samlet inn nær 45,8 millioner kroner.

Se video øverst: Derfor boikotter mange årets TV-aksjon

TV-aksjonen samlet i fjor inn 240,5 millioner kroner til Cares arbeid for kvinners rettigheter. Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon til inntekt for WWF vil samle inn.

Aksjonen har vært omstridt, og ifølge WWF har 32 kommuner sagt at de ikke stiller opp. Det er flere ulike grunner til at kommunene ikke vil delta, men mange oppgir at de er uenige med WWF i flere standpunkt.

Det er flere dager siden de første kronene begynte å rulle inn, og allerede fredag hadde WWF fått inn mer enn 39 millioner kroner til saken.

Søndag kveld delte statsminister Erna Solberg et bilde fra Runde fuglefjell i Herøy som viser et fuglerede bygget av plast.

«Det eksemplifiserer godt hvordan plast i havet ødelegger og dreper naturen. Det kan vi ikke akseptere», tvitrer Solberg, som oppfordrer folk til å støtte WWF. (©NTB)