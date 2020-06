TV-krigen: Slik får du penger tilbake - kunder gjør narr av løsningen

Etter massivt press har Get snudd om økonomisk kompensasjon for enkelte kunder. Men prisavslaget blir latterliggjort av kundene.

Det er tredje uken med svarte skjermer for Get-kunder som vil se på TV 2s kanaler. Inntil nå har kundene fått 45 poeng som kompensasjon, som de kan velge andre kanaler med.

TV-krigen har skapt mye engasjement, med omtrent én million TV-seere som bruker Get, og i underkant av 500.000 betalende kunder.

I forrige uke kunne Nettavisen imidlertid fortelle at Forbrukerrådet mener Gets ordning ikke er god nok, og at kundene har krav på prisavslag eller refusjon om de ikke får kanalene de har betalt for. En stor del av Gets kanalpakke er nettopp TV 2.

Flere kundeundersøkelser viser også at TV 2 er blant de mest sette TV-kanalene for kundene, og desidert størst etter NRK.

Nettavisen er avhengig av tips for å lage god journalistikk. Ta kontakt med journalisten ved å trykke her.

Les mer: Nå er det full priskrig på TV-er - men Forbrukertilsynet advarer

Sinte kunder

Nå koker det på Facebook-siden til selskapet etter flere kunder forteller om at de har fått prisavslag etter å ha tatt kontakt med kundeservice.

En mann har lagt ut et innlegg på Facebook-siden til Get hvor han forklarer at han har fått prisavslag på 75 kroner for at han ikke får TV 2-kanalene.

Kunden skriver at han synes det er en «latterlig kompensasjon».

Etter Nettavisen omtalte at Get sparer opp mot én million kroner per dag på ingen avtale med TV 2, er det også flere kunder som har reagert.

– Dere tjener penger på dette. Ikke rart dere ikke viser vilje til å forhandle, skriver en kunde på Facebook.

Les også: Ekspert: – Get sparer 1 million om dagen på TV 2-konflikten

Spesielt ble det mye engasjement samme dag som Premier League endelig startet igjen etter koronanedstengningen. TV 2 har rettighetene i Norge, og de fleste fotballfans benker seg fast foran TV-skjermen når kampene går.

– Ventetiden er ikke over. Vi får fortsatt ikke det vi betaler for. Regner med betydelig reduksjon i pris, skriver en sint kunde.

– Slutt å holde kundene deres som gisler, skammelig. Andre tilbydere har aldri disse konfliktene og betaler det de må. Slå på signalene nå. Premier League starter i dag, skriver en annen.

Her kan du klage

Forbrukerrådet har tidligere oppfordret Gets kunder til å be om prisavslag og refusjon ettersom de ikke får tilbudet de betaler for.

Pia C. Høst i Forbrukerrådet sier til Nettavisen at det er vanskelig å vite om 75 kroner er riktig eller ikke. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

KLAGE: Forbrukere kan klage saken inn for Brukerklagenemnda om de selv har forsøkt å løse saken med selskapet, sier Pia Høst i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen/Forbrukerrådet

– Hvor stort prisavslaget skal utgjøre, må vurderes konkret fra sak til sak avhengig av hvor stor andel av kanalpakken som falt bort, sier Høst til Nettavisen.

– Som et helt generelt utgangspunkt, kan man dele månedsprisen på antall kanaler man har krav på i kanalpakken sin for å finne ut verdien av hver enkelt kanal. For mange vil TV2-kanalene være verdt mer enn andre kanaler, og det vil da være rimelig med et påslag per TV2-kanal som falt bort, forklarer hun.

Høst henviser videre til Brukerklagenemnda som kan løse denne typen saker, men minner om at folk må forsøke å løse saken med selskapet selv først.

Les mer: Get-konflikten: En million TV-seere har krav på penger tilbake

Uklart

Get vil ikke svare på om de har endret praksisen, og holder fast ved at 45 poeng til å kjøpe andre kanaler er deres kompensasjon for at TV 2s kanaler ikke dukker opp.

POENG: Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge forklarer at de fortsatt holder fast ved poeng for kunder som savner TV 2. Foto: (Tele2)

– Alle våre kunder blir kompensert og det jobber vi kontinuerlig med. I utgangspunktet har alle kunder fått 45 ekstra TV-poeng som gjør at de kan velge strømmetjenester som HBO, Viaplay eller hvilke som helst kanaler gratis, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge som eier Get.

Les mer: Er på hver sin planet i TV-krigen: Dette krangler partene om

En stor andel av kundene til Get er bundet gjennom fellesavtaler i borettslag. Heller ikke dem har krav på en annen løsning.

– I borettslag faktureres kunden gjennom fellesavtalen i boligsammenslutningen, og vi har en god dialog med borettslagene og sameiene om hvorvidt de ønsker 45 ekstra TV-poeng eller andre former for kompensasjon, sier Lunde.