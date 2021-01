Twitter-kontoen til Fredrik Solvang er stengt

NRK-programlederen er ikke lenger på Twitter etter kritikkstorm.

I torsdagens Debatten-sending på NRK var temaet Donald Trump. I den sammenheng var Helge Lurås, redaktør for nettstedet Resett, invitert til å debattere mot Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

Det fikk flere til å reagere på Twitter:

– Hvorfor invitere uetterettelige, marginale rasister i utgangspunktet? skriver tidligere Frp-politiker Trond Birkedal.

– Å invitere Helge Lurås til å debattere det amerikanske valget og veien videre, er like relevant som å invitere Varg Vikernes til å debattere stavkirkearkitektur, skriver en annen.

Programleder Fredrik Solvang svarte på kritikken slik:

– Jeg forstår mange avskyr at Helge Lurås ble invitert til #nrkdebatt, jeg skjønner kritikken. Vi mente det var riktig å spørre hvorfor det fins mange Trump-tilhengere og stor mistro til pressen også i Norge. Når delsvaret er Resett, ble han invitert til konfrontasjon med @mimirk, skrev Solvang.

På anklager om at dette er med å «legitimere mørke krefter», skrev Solvang:

– Jeg er og forblir uenig i at vi kan utestenge Helge Lurås på generelt grunnlag.

Utøya

Tore Sinding Bekkedal var på Utøya 22. juli. Dette skriver han som et svar til Solvang:

– Faen heller, mann. Det står om liv! Jeg var i skjul og lyttet til mine venner forblø på Utøya... og så må jeg se deg fremstille det som urimelig at du engang skal kunne stå for dine egne redaksjonelle vurderinger for hva du sender på NRK1. Det er faktisk patetisk, skriver Bekkedal.

Dette sendte Bekkedal også på direktemelding til programlederen. Nettavisen har vært i kontakt med Bekkedal, og fått tillatelse til å dele Twitter-meldingene.

Solvang svarte følgende på direktemelding, som senere har blitt offentliggjort av Bekkedal:

«Det Utøya-kortet er nokså drøyt. Jeg har aldri sagt det er urimelig at jeg skal stå for redaksjonelle beslutninger, hvor tar du det fra? Og til neste gang, hvis du vil invitere meg til samtale, ikke kall meg patetisk.»

– For et fullstendig ondskapsfullt begrep «Utøya-kortet» er. Om han bare visste hvor mye nattesøvn det koster meg å stå opp imot den folkemengden som insisterer på at det eneste anstendige er å late som om det aldri hendte. Hvis ikke den menneskelige erfaringen av å overleve et høyreekstremt angrep på demokratiske institusjoner passer i en debatt om et høyreekstremt angrep på demokratiske institusjoner, når vil det noen gang passe?, skriver Bekkedal på Twitter.

Kontoen stengt

Etter at meldingen ble offentliggjort har reaksjonene strømmet på:

– «Utøya-kortet» er et opprørende begrep, uansett kontekst. Det mange forsøker å si i vår kritikk av NRK vs Resett/Lurås er at dette ikke er en lek med ord, men miljøer som tilrettelegger for vold, noe det finnes eks. på, der 22.7 er det mest ekstreme, mens 7.1 i USA også inngår, skriver journalist Linn Stalsberg.

Lørdag er Fredrik Solvang sin Twitter-konto stengt. Det er usikkert om det er Twitter selv eller Solvang som har lukket kontoen. Nettavisen har vært i kontakt med programlederen, som ikke ønsker å si hva som er årsaken.

Flere på Twitter tror at at det er programlederen selv som har lukket kontoen:

– At Solvang velger å stenge profilen sin i stedet for å møte kritikken han blir møtt med, er så jævlig feigt, skriver Mona Johannessen, en Utøya-pårørende.

– Synd

Bekkedal skriver i en e-post til Nettavisen at han synes det hele er leit:

«Jeg synes det er synd at Fredrik Solvang slettet sin Twitter-konto. På Twitter er han sta som et esel, men jeg setter faktisk enorm pris på at han viser sitt publikum respekt nok til å krangle med oss. Han er en svært dyktig programleder, som jeg også understreket gjentatte ganger på Twitter. Det ville selvsagt stått respekt av en skikkelig beklagelse til meg personlig, men det var ikke fordi jeg var personlig såret at jeg valgte å offentliggjøre meldingen. Solvang har enorm makt og «Utøya-kortet» faller aldri i et kulturelt vakuum. Begrepet er så intenst giftig for hva som ligger mellom linjene. Når man blir så provosert av et tidsvitne at man tillegger dem motiver for å snakke ut, da trenger ekkokamrene på Marienlyst sårt nye stemmer.», skriver Bekkedal.

Han mener det er et sykdomstegn for samfunnet at begrepet «Utøya-kortet» i det hele tatt eksisterer.

«Jeg er bare en enkeltperson med en vanlig jobb og et vanlig liv, men jeg har også mine egne uvanlige erfaringer - som jeg har all rett til å fortelle om. Faktum er at jeg så det som min borgerplikt å engasjere meg i demokratiet, og for det måtte jeg nesten dø. Det var en systemsvikt, pressen derunder NRK har et stort ansvar for å forhindre fra å skje igjen. Det ansvaret tar de ikke.», avslutter Bekkedal.

– Riktig

Nyhetsredaktør i NRK, Knut Magnus Berge, svarte fredag på kritikken mot å invitere Lurås til en debatt om hvordan norsk offentlighet har håndtert Donald Trump:

– Til å debattere det hadde vi invitert et bredt spekter av aktører i norsk offentlighet. Det er en kjensgjerning at svært mange norske Trump-tilhengere har funnet et tilhold hos Resett. Derfor mente vi det var riktig å konfrontere Resett etter det som skjedde i kongressen i USA på onsdag. Det gjorde vi, og vi satte Lurås under debatt med en representant for norsk venstreside, Mimir Kristjansson, sa Berge til Kampanje fredag.

