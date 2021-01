Tybring-Gjedde om opptøyene som ryster USA: – Har ingenting med fredsprisen å gjøre

Opptøyene i USA ryster en hel verden. Frp-toppen Christian Tybring-Gjedde står ved fredsprisnominasjonen, men fordømmer Trumps adferd.

Torsdag kveld ble hele verden vitne til brutale opptøyer i USAs hovedstad. Demonstranter tok seg inn i Kongressen. De truet seg inn overfor et politi som var i drastisk mindretall.

Inne i bygningen ramponerte demonstrantene vinduer, brøt seg inn på senatorers kontorer og avbrøt et møte hvor Kongressen skulle sertifisere valgresultatet.

Flere har kalt det et kuppforsøk. På forhånd hadde president Donald Trump oppildnet demonstrantene. I etterkant har han publisert flere sjokkerende videoer med beskjeder til demonstrantene.

Flere amerikanske politikere har tatt til orde for å umiddelbart avsette presidenten. Foreløpig hersker det kaos i hovedstaden, og nasjonalgarden er aktivert for å få kontroll med situasjonen.

I Norge har ikke den sittende presidenten mange støttespillere. Det nærmeste han kommer, i alle fall på Stortinget, er Frp-representant Christian Tybring-Gjedde. Han vakte sterke reaksjoner etter han nominerte Trump til fredsprisen i september.

Nominasjonen står ved lag, bekrefter Tybring-Gjedde til Nettavisen.

– Fredsprisen har ingenting med dette å gjøre, sier han og legger til:

– Trump ble nominert i tråd med Nobels testamente pga fredsavtalene som ble inngått mellom Israel og flere land i Midtøsten.

Han fordømmer opptøyene i Washington D.C.

– Det som skjer i Washington D.C. er et skremmende angrep på demokratiet. Trump har bidratt til dette gjennom å oppildne sine tilhengere ved å fortelle dem at valget ble stjålet. Trump burde for lenge siden ha akseptert nederlaget og latt demokratiet virke, sier han.

– Kvalmende

Demonstrasjonene og presidentens håndtering har vakt kraftige reaksjoner fra alle politiske leirer. Den tidligere republikanske presidenten George W. Bush kom med en sterk fordømmelse av «politiske lederes adferd», med klar henvisning til Trump.

– Det er et kvalmende og hjerteskjærende syn. Dette er hvordan valgresultat blir håndtert i en bananrepublikk, ikke i vår demokratiske republikk. Jeg er sjokkert over den hensynsløse oppførselen noen av våre politiske ledere har vist siden valget, og mangelen på respekt som er vist i dag for våre institusjoner, våre tradisjoner og våre politifolk, sier Bush i uttalelsen.

Bush nevner ikke Trump eller andre republikanske ledere direkte, men legger altså ansvaret på dem som har foret sinte velgere med informasjon om valgfusk.

– De voldelige angrepene på vår hovedstad ble utført av mennesker som har fått sine synspunkter foret av løgner og falske håp, skriver Bush.

– Opprør kan gjøre stor skade på vår nasjon og på vårt rykte, understreker den tidligere presidenten.

Han ber om fred i Washingtons gater.

– Til dere som er skuffet over valgresultatet: Landet vårt er viktigere enn politikken i øyeblikket. La de folkevalgte gjøre sin jobb og representere våre stemmer i fred og sikkerhet, sier Bush.

