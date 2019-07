Tynnslitt tillit til eiendomsmeglere

En fersk undersøkelse viser at tilliten til meglere var tynnslitt allerede før medienes avsløringer av alle bruddene på eiendomsmeglerloven.

Slutten av juni ble ingen god periode for eiendomsmeglerbransjen. Aftenposten avslørte i en rekke artikler hvilke brudd meglere er felt for, og hva slags klager som er kommet på dem de siste årene.

I ett tilfelle dro megleren på kino midt i budrunden, slik at budgiverne ikke fikk svar. I et annet skrøt megleren av solrik beliggenhet, mens leiligheten i virkeligheten bare hadde sol i knappe to timer om dagen selv midt på sommeren. En boligkjøper trodde han kjøpte en treroms, men den viste seg å være en toroms.

En annen måtte forholde seg til hele fem meglere i løpet av boligsalget sitt, ettersom de forskjellige falt fra på grunn av oppsigelser, permisjoner og ferieavvikling. Les Aftenpostens artikler her.

I samme periode omtalte E24.no en sak der megleren fra Meglerhuset Østlandet ikke sjekket finansieringsopplysningene til kjøperen av en leilighet til 1,35 millioner. Kjøperen hadde sagt at faren skulle stille som kausjonist, noe som viste seg ikke å stemme.

Og sist, men ikke minst: DN.no skrev om en leilighet på Lillestrøm som ble solgt som 96 kvm stor i 2014. Men da den skulle selges igjen noen år etter, viste det seg at kjellerstuen på 26 kvm faktisk var sameiets fellesareal. Dermed måtte DNB Lillestrøm betale erstatning.

For oss som kjenner bransjen, kom ikke disse avsløringene som noen overraskelse. Fra Finanstilsynet hører vi stadig om grove og gjentatte overtredelser fra eiendomsmeglere og det ødelegger tilliten til faget. Et eksempel gjelder Privatmegleren i Ålesund, hvor Finanstilsynet oppdaget hele 46 tilfeller der boliger ble solgt før visning i løpet av to år. Dette er stikk i strid med eiendomsmegleres forpliktelser overfor boligselgere i eiendomsmeglingsloven.

Noen uker før disse artiklene ble publisert, spurte InFact på oppdrag for Propr 1000 nordmenn om nettopp deres tillit til eiendomsmeglere. Da svarte 50,1 prosent av mennene, og 33,7 prosent av kvinnene negativt. Totalt svarte hele 42 prosent at de ikke har tillit til eiendomsmeglere.

Hadde undersøkelsen blitt utført i dag, ville antagelig enda flere svart at de ikke stoler på meglere.

Svært mange boligselgere tror at eiendomsmeglingsloven er laget for å beskytte dem mot problemer og konflikter i forbindelse med boligsalget. Det er ikke riktig. Eiendomsmeglingsloven er laget for å holde meglerne i ørene og sørge for at de ikke opptrer uredelig og uryddig. Alle eksemplene som er trukket fram i mediene nå i sommer viser at denne loven trengs, og kan også forklare hvorfor en stadig større andel velger å selge boligen sin uten megler.

Altfor mange stoler blindt på megleren, og glemmer å følge ham opp og passe på at han gjennomfører boligsalget skikkelig. Når man betaler i såpass dyre dommer for en tjeneste som dette, skulle man tro at man kan man være trygg på at alt foregår på en ryddig og lovlig måte.

Det kan man dessverre ikke.