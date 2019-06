Tysk storbank har sjekket prisnivået i byer verden over: Dette er rådyrt i Oslo

Mens alt med alkohol drar opp prisene, er kollektivtransport rimelig i Oslo sammenlignet med mange andre storbyer, viser fersk internasjonal statistikk.

Kollektivtransport i Oslo er dyrt og dårlig, hevdet nylig førstekandidaten på Oslo-lista for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i et intervju med Nettavisen Økonomi.

Men sammenlignet med andre storbyer, kommer ikke Oslo så aller verst ut. I en fersk internasjonal prisstatistikk innsamlet av Deutsche Bank kommer Oslo ut som en av de 3-4 dyreste byene på en rekke områder. Men ikke alle.

FALT PÅ LISTA: Prisene på kollektivtransport plasserer Oslo på 17. plass på en ny internasjonal oversikt, ned fra 11. plass i 2014. Et månedskort er mer enn dobbelt så dyrt i London. Også Stockholm er dyrere enn Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Banken har blant annet sjekket prisen for et månedskort i 55 byer verden rundt. Her kommer Oslo som nr. 17. Vår hovedstad har falt seks plasser på listen siden 2014, og relativt sett er prisen ned 21 prosent, ifølge denne statistikken.

Offentlig transport er aller dyrest i London, der et månedskort koster hele 179 dollar, mot 87 dollar i Oslo. Også i byer som New York, Berlin, Zürich, Stockholm, Dublin, Frankfurt og Amsterdam er det dyrere å ta buss og bane enn i Oslo.

Hotell og treningssenter er to andre indekser der Oslo ikke utmerker seg som en av de dyreste byene.

Alkohol drar opp

Ikke uventet kommer Oslo ut blant de rådyre byene på det meste som inkluderer alkohol. Lista har en egen “dårlige vaner”-indeks som innbefatter øl og røyk - her er kun Melbourne i Australia dyrere. Ellers er Zürich, London og Hong Kong gjengangere blant de dyreste byene på ulike områder.

Listen omfatter priser på alt fra hårklipp til italiensk middag ute og vaskehjelp.

Oslo havner på 20. plass i en samling indekser for livskvalitet, mens en annen dyr by, Zürich i Sveits, kommer aller best ut her. Livskvaliteten er målt med disse delparametrene: kjøpekraft, sikkerhet, helsevesen, levekostnader, eiendomspriser, pendlertid, forurensing og klima.

BEGEISTRET: - Besøkende til byen vår elsker Ruter! At alt er én og samme leverandør er noe som oppleves som positivt, prisen er rimelig i forhold til det de får, og når de får vite at fergene til øyene er inkludert blir de ekstra glade, sier Synne Myrhe, avdelingssjef for vertskapstjenester i Visit Oslo. Foto: Visit Oslo

- Turistene elsker Ruter!

Det er få kommentarer på pris fra turistene i Oslo, forteller Synne Myrhe, avdelingssjef for vertskapstjenester i Visit Oslo. Oslo Visitor Centre i Østbanehallen har nesten en halv millioner besøkende i året.

- De fleste virker klar over prisnivået i Norge og Oslo, og dersom det er noe de opplever som dyrt, er det eventuelt alkohol. Så det å finne steder hvor måltidet som total oppleves som «value for money», er noe vi noen ganger får spørsmål om. Men det er lite tilbakemeldinger generelt på prisnivå.

Myhre er ikke overrasket over plasseringen når det gjelder transport og hotell:

- Hotell- og transportplasseringen i statistikken stemmer overens med våre opplevelser, spesielt når det kommer til transport. Besøkende til byen vår elsker Ruter! At alt er én og samme leverandør er noe som oppleves som positivt, prisen er rimelig i forhold til det de får, og når de får vite at fergene til øyene er inkludert blir de ekstra glade.

Hun kan heller ikke melde om direkte negative tilbakemeldinger på hotellprisene:

- Hotellpriser er noe som oppleves positivt, spesielt når det gjelder overnatting i helgene. Noen ganger kan de få seg en overraskelse når de ønsker å booke f.eks. til mandag og tirsdag (langhelg), da prisene ofte skrus opp i ukedagene grunnet forretningsreisende, sier Myhre.





Dyrest Cola!

Slik plasserer Oslo seg blant 55 byer på noen av de ulike pristemaene/indeksene i statistikken fra Deutsche Bank: